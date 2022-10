Najvyšší súd USA si nevypočul námietky proti očkovaniu zdravotníkov

Washington 3. októbra (TASR) - Najvyšší súd USA sa v pondelok odmietol zaoberať námietkami desiatich amerických štátov proti nariadeniu prezidenta Joea Bidena očkovať proti koronavírusu zamestnancov tých zdravotníckych zariadení, ktoré poberajú príspevky od štátu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Námietky voči Bidenovmu nariadeniu vzniesli štáty Aljaška, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Severná Dakota, Južná Dakota a Wyoming.



Tieto štáty tvrdia, že prezidentovo nariadenie o očkovaní porušuje federálne právo a zasahuje do kompetencií jednotlivých amerických štátov. Ich námietky už predtým odmietol prerokovať súd nižšej inštancie.



Súd v januári rozhodol, že Bidenovo nariadenie o povinnom očkovaní pracovníkov zdravotníckych zariadení patriacich do programov Medicaid a Medicare je právoplatné. Sudcovia však zároveň pozastavili Bidenov príkaz o pravidelnom týždennom testovaní na koronavírus pre podniky s viac ako 100 zamestnancami.



Povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov by sa týkalo 10,3 milióna ľudí pracujúcich v 76.000 zariadeniach zdravotnej starostlivosti vrátane nemocníc a domovov opatrovateľských služieb.