Najvyšší súd USA uvoľnil cestu k zrušeniu ministerstva školstva

Washington 15. júla (TASR) — Najvyšší súd USA, v ktorom dominujú konzervatívne orientovaní sudcovia, uvoľnil cestu vláde prezidenta Donalda Trumpa k masívnemu prepúšťaniu na ministerstve školstva. V pondelok totiž zrušil predbežné opatrenie federálneho sudcu v Bostone, ktorý v máji pozastavil prepúšťanie takmer 1400 zamestnancov rezortu a zakázal prenos jeho kľúčových funkcií na iné federálne orgány. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a AP.



Najvyšší súd nezdôvodnil toto svoje rozhodnutie. Traja liberálne orientovaní sudcovia hlasovali proti zrušeniu predbežného opatrenia. „Keď výkonná moc verejne oznámi svoj zámer porušiť zákon a potom začne tento zámer realizovať, je povinnosťou súdnej moci mať toto bezprávie pod kontrolou, nie ho urýchľovať,“ uviedla sudkyňa Sonia Sotomayorová v mene svojich kolegýň Ketanje Brownovej Jacksonovej a Eleny Kaganovej.



Trumpom dosadená ministerka školstva Linda McMahonová v reakcii uviedla, že je „hanbou“, že najvyšší súd vôbec musel zasiahnuť, aby umožnil realizáciu Trumpovho plánu. Najvyšší súd podľa nej len potvrdil to, čo je zrejmé – „prezident Spojených štátov ako šéf výkonnej moci má konečnú právomoc rozhodovať o personálnom obsadení, organizačnej štruktúre a každodennej prevádzke federálnych úradov“.



Trump počas svojej predvolebnej kampane avizoval zámer zrušiť ministerstvo školstva a presunúť jeho právomoci na jednotlivé štáty. V marci sa začalo s rušením takmer polovice všetkých pozícií. Učiteľské odbory a viac ako 20 federálnych štátov to napadli na súde s argumentom, že republikánsky prezident porušil pravidlo deľby moci a zasiahol do právomocí Kongresu.



Najnovšie rozhodnutie najvyššieho súdu je ďalším zo série verdiktov, ktorým sa táto inštitúcia postavila na stranu Trumpovej vlády. Predtým zrušil predbežné opatrenia týkajúce sa hromadného prepúšťania v iných úradoch a niekoľkých prípadoch deportácie.



V USA má vláda obmedzený vplyv na vzdelávanie. Len približne 13 percent finančných prostriedkov pre základné a stredné školy pochádza z federálnych fondov; zvyšok poskytujú jednotlivé štáty a miestne komunity. Federálne financovanie je však nevyhnutné pre školy s malým rozpočtom a pre žiakov a študentov s osobitnými potrebami.