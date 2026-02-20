< sekcia Zahraničie
Najvyšší súd USA zrušil rozsiahle globálne clá zavedené Trumpom
Autor TASR
Washington 20. februára (TSAR) - Najvyšší súd USA v piatok odmietol rozsiahle clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré presadzoval na základe zákona určeného na využitie v prípade národnej núdze. Pomerom hlasov šesť ku trom rozhodol, že zákon, o ktorý sa Trump opieral, „neoprávňuje prezidenta zavádzať clá“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Jonhap, Reuters a stanice CNBC.
Po návrate do prezidentského úradu minulý rok Trump bezprecedentným spôsobom využil mimoriadne ekonomické právomoci a uvalil nové clá na takmer všetkých obchodných partnerov USA. Mnohé z nich boli zavedené na základe novej interpretácie zákona o medzinárodných núdzových ekonomických právomociach (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA).
Patria sem aj recipročné clá uvalené v reakcii na obchodné praktiky, ktoré USA považovali za nespravodlivé, ako aj samostatné balíky ciel zamerané na partnerov vrátane Mexika, Kanady a Číny v súvislosti s nelegálnym tokom drog a migráciou. Trump využil clá aj na zabezpečenie obchodných dohôd s Európskou úniou, Južnou Kóreou, Japonskom a ďalšími partnermi, ako aj na obmedzenie nákupov ruskej ropy Indiou.
Spomínaný zákon výslovne nespomína clá, no umožňuje prezidentovi regulovať dovoz v prípade ohrozenia národnej bezpečnosti. Trumpova administratíva tvrdila, že toto ustanovenie umožňuje ukladať clá na zahraničný tovar.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu potvrdzuje skoršie zistenia nižších súdov, že clá, ktoré Trump uložil na základe IEEPA, boli nezákonné.
Nižší obchodný súd už v máji rozhodol, že Trump prekročil svoje právomoci pri zavedení plošných ciel a väčšinu z nich zablokoval. Tento verdikt však bol následne pozastavený, keď sa vláda proti rozhodnutiu odvolala.
Súd v piatok konštatoval, že „ak by Kongres mal v úmysle udeliť výnimočnú právomoc ukladať clá“ na základe zákona IEEPA, „urobil by tak výslovne, ako to konzistentne robil v prípade iných colných zákonov“.
Rozhodnutie súdu však nemá vplyv na celú Trumpovu colnú politiku. Nevzťahuje sa napríklad na clá zamerané na konkrétne odvetvia, ktoré uvalil samostatne na dovoz ocele, hliníka a ďalšie tovary.
Trump opakovane varoval pred vážnymi dôsledkami rozhodnutia súdu v prípade, že by zrušil spomínané clá. Uviedol, že by to predstavovalo „najväčšiu hrozbu v histórii“ pre národnú bezpečnosť USA.
Očakáva sa, že Trumpova administratíva bude hľadať riešenia alebo iné právne prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby clá zachovala, konštatuje Jonhap.
