Najvyšší súd v Mexiku dekriminalizoval rekreačné užívanie marihuany

Mexiko 29. júna (TASR) - Mexický najvyšší súd v pondelok oficiálne dekriminalizoval užívanie marihuany pre dospelých, informovala agentúra AFP.



Osem z 11 členov najvyššieho súdu tak svojím rozhodnutím vyhlásilo za protiústavnú sériu článkov mexického zákona o verejnom zdraví, ktoré zakazovali konzumáciu marihuany.



Aj keď občianske organizácie a vedci vyjadrili radosť z rozhodnutia najvyššieho súdu, varovali, že mexický Kongres musí v tejto otázke ešte prijať a vydať právne predpisy.



Rozhodnutie najvyššieho súdu "ponecháva právne vákuum, pokiaľ ide o konzumáciu, pestovanie a distribúciu konope", uviedla na sociálnej sieti Twitter mimovládna organizácia Mexico United Against Crime.



Jorge Hernández Tinajero, aktivista regulácie kanabisu v Mexiku od 90. rokov, kritizoval zákonodarcov, že nie sú schopní "regulovať realitu", ako je držba a marketing marihuany.



Rozhodnutie najvyššieho zákonného orgánu v krajine je však jednoznačne míľnikom pre Mexiko, ktoré od roku 2006, keď vtedajšia federálna vláda začala kontroverznú protidrogovú vojenskú operáciu, žije v špirále násilia vyvolávaného drogovými kartelmi. Odvtedy krajina zaznamenala viac ako 300.000 vrážd.



Rozsudok najvyššieho súdu prišiel po tom, čo Kongres neprijal právne predpisy legalizujúce používanie marihuany na rekreačné účely do 30. apríla, ako to určil najvyšší súd.



Tento prelomový zákon bol dolnou komorou schválený v marci, teraz je ešte potrebné jeho konečné schválenie hornou komorou, Senátom. Vládna väčšina v Senáte pritom v apríli uviedla, že uvažuje o odložení záverečnej diskusie o zákone na september.