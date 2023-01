Najvyšší súd v Španielsku zbavil Puigdemonta obvinení z poburovania

Madrid 12. januára (TASR) - Španielsky najvyšší súd zbavil vo štvrtok bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta a ďalších štyroch katalánskych separatistov obvinení z poburovania počas nevydareného pokusu o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017. Ponechal však obvinenia zo sprenevery verejných prostriedkov a neposlušnosti. TASR správu prevzala z agentúr AP, AFP a webovej stránky denníka El País.



Sudca Pablo Llarena rozhodol, že toto obvinenie nie je v súlade s novou reformou v oblasti trestných činov, ktorá vstúpila do platnosti vo štvrtok. Trestný čin podnecovania bol ešte v decembri zrušený a nahradený narušením verejného poriadku, za ktorý hrozia miernejšie tresty, vysvetľuje AFP.



Puigdemont bol katalánskym premiérom, keď Katalánsko v októbri 2017 uskutočnilo nezákonné referendum a následne jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Španielska.



Expremiér a jeho niekoľko ďalších spolupracovníkov utiekli do zahraničia, aby unikli trestnému stíhaniu. Puigdemont žije v Belgicku, ktoré ho zatiaľ odmieta do Španielska vydať.



Ďalší katalánski politici boli postavení pred španielsky súd a deviati boli súdení za vzburu a odsúdení na vysoké tresty odňatia slobody. Neskôr boli omilostení.