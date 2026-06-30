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Najvyšší súd v USA potvrdil zákazy pre transrodových športovcov
Prípady súdu predložili transrodové študentky zo štátov Idaho a Západná Virgínia.
Autor TASR
Washington 30. júna (TASR) - Najvyšší súd USA v utorok potvrdil platnosť štátnych zákonov, ktoré zakazujú transrodovým športovkyniam súťažiť v dievčenských a ženských školských súťažiach. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Toto rozhodnutie umožňuje viac ako dvadsiatim štátom USA s republikánskym vedením uplatňovať opatrenia, ktoré vyžadujú, aby študenti verejných a vysokých škôl súťažili v športových tímoch na základe pohlavia, ktoré im bolo priradené pri narodení, a nie podľa svojej rodovej identity.
Prípady súdu predložili transrodové študentky zo štátov Idaho a Západná Virgínia. Argumentovali, že tieto zákazy porušujú záruku rovnoprávnej ochrany zakotvenú v ústave USA a federálny zákon o občianskych právach, známy ako Title IX, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia vo vzdelávaní.
Americký prezident Donald Trump na rozhodnutie Najvyššieho súdu reagoval na svojej platforme Truth Social. „Veľká výhra: Najvyšší súd USA práve rozhodol proti účasti mužov v ženských športoch. Wow! Tým sa táto absurdná situácia vyriešila,“ uviedol v príspevku.
AFP uvádza, že tieto zákazy sú podľa ich zástancov potrebné na zachovanie spravodlivej súťaže a na ochranu športových príležitostí pre dievčatá a ženy.
Odporcovia však argumentujú, že vyčleňujú a diskriminujú nepatrný počet zraniteľných študentov a menia účasť detí na školských športoch na národné politické bojisko.
Toto rozhodnutie umožňuje viac ako dvadsiatim štátom USA s republikánskym vedením uplatňovať opatrenia, ktoré vyžadujú, aby študenti verejných a vysokých škôl súťažili v športových tímoch na základe pohlavia, ktoré im bolo priradené pri narodení, a nie podľa svojej rodovej identity.
Prípady súdu predložili transrodové študentky zo štátov Idaho a Západná Virgínia. Argumentovali, že tieto zákazy porušujú záruku rovnoprávnej ochrany zakotvenú v ústave USA a federálny zákon o občianskych právach, známy ako Title IX, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia vo vzdelávaní.
Americký prezident Donald Trump na rozhodnutie Najvyššieho súdu reagoval na svojej platforme Truth Social. „Veľká výhra: Najvyšší súd USA práve rozhodol proti účasti mužov v ženských športoch. Wow! Tým sa táto absurdná situácia vyriešila,“ uviedol v príspevku.
AFP uvádza, že tieto zákazy sú podľa ich zástancov potrebné na zachovanie spravodlivej súťaže a na ochranu športových príležitostí pre dievčatá a ženy.
Odporcovia však argumentujú, že vyčleňujú a diskriminujú nepatrný počet zraniteľných študentov a menia účasť detí na školských športoch na národné politické bojisko.