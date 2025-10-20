< sekcia Zahraničie
Najvyšší súd v USA zváži, či fajčiari marihuany môžu vlastniť zbrane
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa najvyšší súd požiadala, aby obnovil a prerokoval prípad proti Alimu Hemanimu z Texasu.
Autor TASR
Washington 20. októbra (TASR) - Najvyšší súd Spojených štátov v pondelok oznámil, že do konca júna budúceho roka posúdi, či pravidelní fajčiari marihuany môžu legálne vlastniť strelné zbrane. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa najvyšší súd požiadala, aby obnovil a prerokoval prípad proti Alimu Hemanimu z Texasu. Mal doma strelnú zbraň hoci sa priznal k pravidelnému užívaniu marihuany.
Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v Hemaniho dome počas nesúvisiacej razie našiel pištoľ a drogy. Úrady nepotvrdili, či bol v tom čase pod vplyvom omamných látok. Hemaniho právnici sa na súde v meste New Orleans úspešne odvolali na druhý dodatok americkej ústavy o práve držať a nosiť zbrane.
Odvolací súd uviedol, že zákon o vlastníctve zbraní užívateľmi drog nemôže byť vymožiteľný len preto, že podľa úradov je niekto pravidelným užívateľom drog. Naopak úrady musia preukázať, že vlastník zbrane bol v čase zatknutia pod vplyvom.
Americké ministerstvo spravodlivosti sa voči tomuto rozsudku odvolalo. Trumpova administratíva sa na najvyšší súd obrátila s výzvou, aby sudcovia umožnili úradom stíhať za nelegálne držanie zbraní „obvyklých užívateľov“ nelegálnych drog.
Podľa oficiálnych vládnych informácií najmenej 20 percent Američanov užívalo marihuanu a približne polovica amerických štátov zlegalizovala užívanie tejto drogy na rekreačné účely. Hemaniho právnici tvrdia, že nesprávna interpretácia práva by mohla vystaviť milióny ľudí riziku technického porušenia zákona.
