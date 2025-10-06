< sekcia Zahraničie
Najvyšší súd zamietol odvolanie Epsteinovej expriateľky Maxwellovej
Autor TASR
Washington 6. októbra (TASR) - Americký najvyšší súd v pondelok bez udania dôvodu zamietol odvolanie Ghislaine Maxwellovej - bývalej priateľky finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Od roku 2021 si odpykáva vo väzení 20-ročný trest za napomáhania pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich následne pohlavne zneužívali, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
Epstein zomrel v roku 2019 v newyorskej väznici ešte pred svojim súdnym procesom. Úrady označili jeho smrť za samovraždu, ale podľa agentúry AFP sa najmä medzi voličskou základňou amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom objavilo veľa konšpiračných teórií.
Množstvo jeho podporovateľov sa k Epsteinovmu prípadu dlhodobo vracia a smrť finančníka dávajú za vinu politickým elitám zastupujúcim tieňový štát (deep state) v štruktúrach Demokratickej strany a v Hollywoode. Sám Trump je niekdajší blízky priateľ Epsteina.
K zločinom Epsteina a Maxwellovej došlo v čase, keď sa stretávali s vplyvnými ľuďmi ako bývalý prezident Bill Clinton, súčasný prezident Donald Trump či britský princ Andrew.
Maxwellovú prednedávnom vypočúval námestník generálneho prokurátora a bývalý Trumpov osobný právnik Todd Blanche, v dôsledku čoho bola premiestnená z väzenia na Floride do väznice s minimálnou ostrahou v Texase.
