Najvyšší súd zamietol odvolanie Epsteinovej expriateľky Maxwellovej

Audrey Strauss, zastupujúca prokurátorka Spojených štátov pre južný okres New Yorku, vystupuje na tlačovej konferencii, na ktorej oznamuje obvinenie Ghislaine Maxwellovej za jej údajnú úlohu v sexuálnom vykorisťovaní a zneužívaní viacerých maloletých dievčat Jeffreyom Epsteinom, 2. júla 2020 v New Yorku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 6. októbra (TASR) - Americký najvyšší súd v pondelok bez udania dôvodu zamietol odvolanie Ghislaine Maxwellovej - bývalej priateľky finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Od roku 2021 si odpykáva vo väzení 20-ročný trest za napomáhania pri zabezpečovaní maloletých dievčat bohatým klientom, ktorí ich následne pohlavne zneužívali, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Epstein zomrel v roku 2019 v newyorskej väznici ešte pred svojim súdnym procesom. Úrady označili jeho smrť za samovraždu, ale podľa agentúry AFP sa najmä medzi voličskou základňou amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom objavilo veľa konšpiračných teórií.

Množstvo jeho podporovateľov sa k Epsteinovmu prípadu dlhodobo vracia a smrť finančníka dávajú za vinu politickým elitám zastupujúcim tieňový štát (deep state) v štruktúrach Demokratickej strany a v Hollywoode. Sám Trump je niekdajší blízky priateľ Epsteina.

K zločinom Epsteina a Maxwellovej došlo v čase, keď sa stretávali s vplyvnými ľuďmi ako bývalý prezident Bill Clinton, súčasný prezident Donald Trump či britský princ Andrew.

Maxwellovú prednedávnom vypočúval námestník generálneho prokurátora a bývalý Trumpov osobný právnik Todd Blanche, v dôsledku čoho bola premiestnená z väzenia na Floride do väznice s minimálnou ostrahou v Texase.
