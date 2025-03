Najvyšší súd zamietol snahu Trumpa zmraziť pomoc pre projekty USAID

Washington 5. marca (TASR) - Najvyšší súd Spojených štátov v stredu zamietol pokus administratívy prezidenta Donalda Trumpa o zmrazenie približne dvoch miliárd dolárov, ktoré mala vyplatiť dodávateľom Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) za už vykonanú prácu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Najvyšší súd rozhodnutím v pomere hlasov 5:4 potvrdil verdikt federálneho sudcu z minulého týždňa, ktorý Trumpovej vláde nariadil, aby platby za zrealizované projekty dodávateľom uhradila a financovaniu zahraničnej pomoci nijak nebránila.



Trump finančné prostriedky predtým zmrazil výkonným nariadením a spolu so svojím poradcom a najbohatším mužom na svete Elonom Muskom sa snažia USAID úplne zrušiť. Agentúre boli od ich nástupu do úradu zmrazené peniaze na humanitárnu pomoc a tisícom jej zamestnancom nariadili dovolenku.



USAID zastrešoval humanitárne, zdravotnícke alebo núdzové programy v približne 120 krajinách sveta. Musk nazval USAID "hniezdom zmijí radikálnych ľavicových marxistov, ktorí nenávidia Ameriku". Trump zase tvrdí, že agentúra je skorumpovaná a riadia ju "radikálni blázni".



Federálny sudca má podľa najnovšieho rozhodnutia objasniť, aké záväzky musí vláda splniť vzhľadom na to, že ním stanovená lehota na vyplatenie peňazí uplynula minulý týždeň. Najvyšší súd bezprostredne nestanovil termín odblokovania platieb, čo podľa stanice CNN umožňuje Bielemu domu pokračovať v sporoch na súdoch nižšej inštancie.