Najvyšší súd zamietol žiadosť Texasu o anulovanie výsledkov volieb

Washington 12. decembra (TASR) - Najvyšší súd USA zamietol žiadosť štátu Texas o anulovanie výsledkov novembrových prezidentských volieb, v ktorých republikána Donalda Trumpa s výrazným náskokom porazil demokrat Joe Biden. Informovala o tom v sobotu ráno agentúra AFP.



Na najvyššiu súdnu inštanciu USA sa obrátil tradične republikánsky štát Texas. Jeho sťažnosť sa konkrétne týkala výsledkov v štyroch kľúčových amerických štátoch - v Michigane, Georgii, Pensylvánii a Wisconsine -, v ktorých zvíťazil Biden.



Podnet Texasu podporilo 106 republikánskych členov federálneho Kongresu a generálni prokurátori 17 amerických štátov.



Texaský pokus o anulovanie Bidenovho volebného víťazstva však napriek tomu neuspel. Texas podľa sudcov Najvyššieho súdu nepreukázal, že by mal relevantný dôvod napádať priebeh volieb v iných amerických štátoch, ktoré majú volebný proces plne vo svojej kompetencii.



Právnici zastupujúci Texas vo svojej v utorok podanej sťažnosti tvrdili, že voľby v Michigane, Georgii, Pensylvánii a Wisconsine boli v rozpore s ústavou USA, a to kvôli rozsiahlemu využívaniu korešpondenčného hlasovania, ktoré je podľa nich menej zabezpečené voči podvodom.



Texasania však nepredložili dôkazy o tom, že by v uvedenej štvorici štátov došlo k závažným podvodom. Hlasovanie poštou im okrem toho vôbec neprekážalo v štátoch, kde Bidena porazil Trump.



Volebný štáb Donalda Trumpa už prehral desiatky podobných žalôb a sťažností, ktoré predložil nižším súdom v jednotlivých štátoch.



Krátko pred vynesením piatkového verdiktu Najvyššieho súdu Trump zopakoval svoje nepodložené tvrdenie o zločinne "ukradnutých" voľbách, ktoré podľa neho v skutočnosti vyhral on, a nie Biden.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta USA na základe výsledkov novembrových volieb, sa zíde 14. decembra. Kongres následne 6. januára 2021 potvrdí víťaza volieb. Bidenova slávnostná inaugurácia je naplánovaná na 20. januára 2021.



Volebné výsledky už oficiálne potvrdilo všetkých 50 amerických štátov a hlavné mesto Washington. Biden podľa CNN celkovo získal 306 voliteľských hlasov, zatiaľ čo Trump 232. Na víťazstvo pritom stačilo len 270 hlasov voliteľov.