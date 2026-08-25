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Najvyšší súd zatiaľ podporil Trumpov zámer sprísniť hlasovanie poštou
Trump v marci nariadil ministerstvu vnútornej bezpečnosti, aby v každom štáte USA zostavilo zoznam voličov oprávnených voliť poštou.
Autor TASR
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Washington 25. augusta (TASR) - Najvyšší súd USA v pondelok zrušil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktoré prezidentovi Donaldovi Trumpovi znemožňovalo vykonať nariadenie o sprísnení hlasovania poštou pred novembrovými voľbami do Kongresu. V platnosti naďalej zostáva samostatné predbežné opatrenie blokujúce časť nariadenia, takže jeho budúcnosť zostáva neistá, napísala agentúra Reuters, informuje TASR.
Trump v marci nariadil ministerstvu vnútornej bezpečnosti, aby v každom štáte USA zostavilo zoznam voličov oprávnených voliť poštou. Ministerstvo spravodlivosti malo zase uprednostniť vyšetrovanie a stíhanie štátnych a miestnych členov volebných komisií, ktorí vydávajú hlasovacie lístky osobám považovaným za neoprávnené zúčastniť sa na hlasovaní vo federálnych voľbách.
Výnos zároveň vyžadoval od Poštovej služby Spojených štátov (USPS), aby doručovala hlasovacie lístky iba voličom uvedeným na schválenom zozname. Služba už nedávno pristúpila k zavedeniu Trumpovho nariadenia.
Proti výnosu sa podľa Reuters postavilo hlavné mesto Washington a skupina 23 štátov vedených prevažne predstaviteľmi Demokratickej strany. Federálny sudca následne pozastavil vykonávanie prezidentovho nariadenia. Najvyšší súd však toto rozhodnutie teraz zrušil a umožnil, aby sa niektoré časti výnosu začali uplatňovať. Sudcovia zároveň ponechali otvorenú možnosť, aby štáty podali pred blížiacimi sa voľbami ďalšie žaloby.
Trump hlasovanie poštou opakovane verejne kritizuje a spája s podvodmi, hoci korešpondenčnú voľbu sám využíva. Takto napríklad odvolil v nedávnych republikánskych primárkach na Floride. Trumpove marcové nariadenie je podľa agentúry Reuters súčasťou jeho širších snáh o zmenu systému volieb v USA.
Trump v marci nariadil ministerstvu vnútornej bezpečnosti, aby v každom štáte USA zostavilo zoznam voličov oprávnených voliť poštou. Ministerstvo spravodlivosti malo zase uprednostniť vyšetrovanie a stíhanie štátnych a miestnych členov volebných komisií, ktorí vydávajú hlasovacie lístky osobám považovaným za neoprávnené zúčastniť sa na hlasovaní vo federálnych voľbách.
Výnos zároveň vyžadoval od Poštovej služby Spojených štátov (USPS), aby doručovala hlasovacie lístky iba voličom uvedeným na schválenom zozname. Služba už nedávno pristúpila k zavedeniu Trumpovho nariadenia.
Proti výnosu sa podľa Reuters postavilo hlavné mesto Washington a skupina 23 štátov vedených prevažne predstaviteľmi Demokratickej strany. Federálny sudca následne pozastavil vykonávanie prezidentovho nariadenia. Najvyšší súd však toto rozhodnutie teraz zrušil a umožnil, aby sa niektoré časti výnosu začali uplatňovať. Sudcovia zároveň ponechali otvorenú možnosť, aby štáty podali pred blížiacimi sa voľbami ďalšie žaloby.
Trump hlasovanie poštou opakovane verejne kritizuje a spája s podvodmi, hoci korešpondenčnú voľbu sám využíva. Takto napríklad odvolil v nedávnych republikánskych primárkach na Floride. Trumpove marcové nariadenie je podľa agentúry Reuters súčasťou jeho širších snáh o zmenu systému volieb v USA.