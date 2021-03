Najvyšší súd zrušil rozsudky nad exprezidentom Lulom da Silvom

Brazília 8. marca (TASR) - Sudca najvyššieho brazílskeho súdu zrušil v pondelok rozsudky nad bývalým prezidentom Luisom Ináciom Lulom da Silvom, ktoré nad ním boli vynesené pre obvinenia z korupcie.



Pondelkové rozhodnutie otvorilo cestu k tomu, aby tento populárny ľavicový politik mohol opäť kandidovať na post hlavy štátu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, naplánovaných na rok 2022, informuje agentúra AFP.



Sudca Edson Fachin zrušil usvedčenie Lulu da Silvu v štyroch prípadoch, ktoré boli súčasťou rozsiahlej korupčnej kauzy okolo brazílskej štátnej ropnej spoločnosti Petrobras. Súd, ktorý vyniesol predmetné verdikty, nemal podľa Fachina právomoc to urobiť.



Prípady, o ktorých v pondelok rozhodol najvyšší súd, bude v ďalšej fáze posudzovať federálny súd v hlavnom meste Brazília.



Bývalý prezident strávil vo väzení 18 mesiacov, kým ho v roku 2019 prepustili. Najvyšší súd vtedy totiž rozhodol, že odsúdenú osobu možno uväzniť až po tom, ako vyčerpá všetky odvolania, priblížil britský denník The Guardian.



Prívrženci populárneho ľavicového prezidenta trvajú na to, že obvinenia a výsledné odsúdenia sú politicky motivované. Zabránili mu totiž v tom, aby kandidoval v prezidentských voľbách z roku 2018, pripomína The Guardian. Tie nakoniec vyhral pravicový politik Jair Bolsonaro.



Podľa prieskumu verejnej mienky od spoločnosti Ipec zverejnenom v nedeľu, je Lula Da Silva jediný politik, ktorý by prezidentských voľbách 2022 porazil Bolsonara.