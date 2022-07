Najvyšší vodca Talibanu bude mať prejav na zhromaždení duchovných

Kábul 1. júla (TASR) - Najvyšší vodca Talibanu mulla Hajbatulláh Áchúndzáda sa v piatok zúčastní na celoštátnom zhromaždení cirkevných lídrov v Kábule, oznámil hovorca afganskej vlády Bilál Karímí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Áchúndzáda "vstúpil do sály zhromaždenia", napísal Karímí na sociálnej sieti Twitter. Podľa štátnej agentúry Bachtár má mať najvyšší vodca Talibanu na zhromaždení prejav. Áchúndzáda sa na verejnosti objavuje len zriedkavo.



Na trojdňovom zhromaždení v Kábule má vyše 3000 afganských duchovných diskutovať o záležitostiach národnej jednoty. Nemôžu ho pokrývať médiá, no zdroj z okolia Talibanu pre agentúru AFP uviedol, že bude povolené kritizovať režim a bude sa diskutovať aj o chúlostivých záležitostiach ako je napríklad vzdelanie dievčat. AFP však upozorňuje, že na zhromaždení sa nezúčastní žiadna žena. Zhromaždenie sa koná týždeň potom, ako Afganistan zasiahlo silné zameranie, v dôsledku ktorého zahynulo vyše 1000 ľudí.



Taliban prevzal moc v Afganistane vlani v auguste po tom, ako sa z krajiny stiahli americkí vojaci a v septembri predstavil svoju vládu. Áchúndzáda zostal vodcom hnutia, pričom do tejto funkcie sa dostal v roku 2016. Odvtedy sa na verejnosti objavuje len zriedkavo, žiadna jeho fotografia alebo videozáber neexistuje ani od od prevzatia moci. Agentúra Reuters ho preto označuje za "tajomného".