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Najvyšší vodca Talibanu po dlhšom čase navštívil Kábul
Áchúndzáda sídli v Kandaháre na juhu krajiny, ktorý je baštou hnutia Taliban.
Autor TASR
Kábul 17. novembra (TASR) – Najvyšší vodca afganského hnutia Taliban Hajbatulláh Áchúndzáda, ktorý žije v ústraní, v utorok uskutočnil neobvyklú návštevu Kábulu. Na pôde tamojšej univerzity vyzval poslucháčov, aby ľudí viedli k láske k najvyššiemu vodcovi a jeho nariadeniam. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Teraz, keď islam zvíťazil, bol nastolený islamský systém a islamský emirát má moc, je nevyhnutné pomôcť ľuďom pochopiť jeho skutočnú podstatu,“ vyhlásil.
Áchúndzáda sídli v Kandaháre na juhu krajiny, ktorý je baštou hnutia Taliban. Afganistan riadi dekrétmi už viac ako päť rokov. Vedenie hnutia prevzal pred desiatimi rokmi a do Kábulu v posledných rokoch zavítal len niekoľkokrát.
Pred jeho účasťou na konferencii v Kábule zameranej na vplyv jeho dekrétov na spoločnosť úrady spustili rozsiahlu bezpečnostnú operáciu a v okolí miesta konania rozmiestnili kontrolné stanovištia. Novinári AFP videli na strechách budov v okolí Kábulskej univerzity ostreľovačov a pri jej vchodoch desiatky obrnených vozidiel Humvee. V oblasti sa nachádzali aj príslušníci spravodajských služieb.
Kábulská univerzita je od nedele zatvorená, uviedli zamestnanci a študenti. Obyvatelia okolia informovali, že bezpečnostné zložky prehľadali ich domy.
Na konferencii sa podľa ministerstva vysokého školstva zúčastnili tisíce ľudí vrátane vysokopostavených predstaviteľov a islamských učencov.
„Teraz, keď islam zvíťazil, bol nastolený islamský systém a islamský emirát má moc, je nevyhnutné pomôcť ľuďom pochopiť jeho skutočnú podstatu,“ vyhlásil.
Áchúndzáda sídli v Kandaháre na juhu krajiny, ktorý je baštou hnutia Taliban. Afganistan riadi dekrétmi už viac ako päť rokov. Vedenie hnutia prevzal pred desiatimi rokmi a do Kábulu v posledných rokoch zavítal len niekoľkokrát.
Pred jeho účasťou na konferencii v Kábule zameranej na vplyv jeho dekrétov na spoločnosť úrady spustili rozsiahlu bezpečnostnú operáciu a v okolí miesta konania rozmiestnili kontrolné stanovištia. Novinári AFP videli na strechách budov v okolí Kábulskej univerzity ostreľovačov a pri jej vchodoch desiatky obrnených vozidiel Humvee. V oblasti sa nachádzali aj príslušníci spravodajských služieb.
Kábulská univerzita je od nedele zatvorená, uviedli zamestnanci a študenti. Obyvatelia okolia informovali, že bezpečnostné zložky prehľadali ich domy.
Na konferencii sa podľa ministerstva vysokého školstva zúčastnili tisíce ľudí vrátane vysokopostavených predstaviteľov a islamských učencov.