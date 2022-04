Najvyšší vodca Talibanu žiada svet, aby uznal afganskú vládu

Kábul 29. apríla (TASR) - Najvyšší vodca Talibanu, mulla Hajbatulláh Áchúndzáda, sa v piatok opäť obrátil na medzinárodné spoločenstvo so žiadosťou o uznanie vlády hnutia Taliban. Informovala o tom agentúra AFP. Režim, ktorý Taliban nastolil po tom, ako sa v auguste chopil moci, neuznala zatiaľ žiadna krajina sveta.



V písomnom posolstve pred sviatkom íd al-fitr, ktorým sa končí posvätný pôstny ramadán, Áchúndzáda uviedol, že svet by mal uznať afganskú vládu, aby "sme mohli naše problémy riešiť formálne a v rámci diplomatických noriem a zásad".



V posolstve sa nezmienil o sporných záležitostiach, ktoré medzinárodné spoločenstvo Talibanu vytýka - ide napr. o návrat k islamistickému štýlu vládnutia, ktoré ženy čoraz viac vylučuje z verejného života, či o zatvorenie stredných škôl pre dievčatá.



Áchúndzáda, ktorý sa už roky neukazuje na verejnosti a žije v ústraní v Kandaháre - duchovnom centre Talibanu, v posolstve zdôraznil, že Afganistan je dôležitý pre mier a stabilitu vo svete. "V súlade s tým by mal svet uznať Islamský emirát v Afganistane," uviedol.



Toto posolstvo k sviatku íd al-fitr bolo zverejnené krátko po tom, ako Afganistan zažil sériu bombových výbuchov - k niektorým sa prihlásila džihádistická skupina Islamský štát súperiaca s Talibanom. Terčom týchto útokov bola menšinová šiitská komunita Hazarov.



Agentúra AFP pripomína, že časť medzinárodného spoločenstva chce, aby humanitárna pomoc pre Afganistan a uznanie vlády Talibanu boli podmienené obnovením práv dievčat a žien.



Desaťtisíce žien totiž po prevzatí moci Talibanom prišli o prácu v štátnej správe a dostali aj zákaz odcestovať z krajiny - alebo dokonca cestovať medzi mestami - bez sprievodu mužského príbuzného.



V marci zasa Taliban vyvolal celosvetové pobúrenie, keď zatvoril všetky stredné školy pre dievčatá, a to len niekoľko hodín po tom, ako ich po prvýkrát od prevzatia moci opäť otvoril.



Niekoľko predstaviteľov Talibanu uviedlo, že tento zákaz vydal Áchúndzáda osobne.



Mulla Áchúndzáda sa v piatkovom posolstve o dievčenských školách nezmienil, ale uviedol, že úrady otvárajú nové centrá a madrasy pre "náboženské aj moderné vzdelávanie".



Ubezpečil: "Rešpektujeme a sme odhodlaní dodržiavať všetky práva mužov a žien Afganistanu podľa šaríje". Dodal súčasne, že ľudia by mali prijať ideály Talibanu dobrovoľne, a nie byť k tomu nútení.



Uviedol rovnako, že vláda sa zaviazala k slobode prejavu v duchu "islamských hodnôt".



AFP však v tejto súvislosti pripomenula, že v Afganistane prestali pracovať stovky spravodajských staníc, zakázaná je verejná produkcia hudby a filmy a televízne drámy, v ktorých účinkujú ženy, boli stiahnuté z vysielania.