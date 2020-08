V belgickej továrni na mäso sa šíri nákaza nového koronavírusu

Brusel 5. augusta (TASR) - Stovky pracovníkov v továrni na spracovanie mäsa vo flámskom meste Staden boli v stredu umiestnené do karantény potom, ako v jej priestoroch boli identifikované viaceré pozitívne prípady nového typu koronavírusu.



Okolo 225 pracovníkov bolo poslaných do domácej karantény po tom, čo u 18 zamestnancov firmy Westvlees v západoflámskom meste Staden boli potvrdené pozitívne nálezy na Covid-19. Všetci zamestnanci s pozitívnym testom pracovali na oddelení rezania mäsa, potvrdil zástupca spoločnosti Westvlees pre denník Het Nieuwsblad. Vedenie firmy zatiaľ neinformovalo o národnosti zamestnancov, ktorí musia byť izolovaní.



Spoločnosť spresnila, že interný systém sledovania potenciálne chorých osôb im umožnil lokalizovať ohnisko nákazy, a firma rozhodla, že celé oddelenie podstúpi domácu karantény po dobu najmenej jedného týždňa. Podľa slov produktového manažéra firmy Manuela Goderisa k infikovaniu zamestnancov došlo potom, ako niektorí z nich prišli nakazení už z domu.



Firma Westvlees nevylúčila, že počet pozitívnych náletov môže byť vyšší, lebo ešte stále sa čaká na výsledky testov ostatných zamestnancov.



Podľa denníka The Brussels Times ide o podobný prípad, k akým už došlo v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve či USA, keď sa nový typ koronavírusu objavil na bitúnkoch a v prevádzkach na spracovanie mäsa krátko po návrate zamestnancov z domácej karantény. Denník pripomenul, že hlučné pracovné prostredie bitúnkov a závodov na spracovanie mäsa núti pracovníkov zvyšovať svoje hlasy alebo kričať, čomu ochranné rúška zabraňujú. Zamestnanci týchto prevádzok pracujú celé hodiny v uzavretých, vlhkých a slabo vetraných priestoroch, čo pomáha pri rozšírení vírusu, ak sa dostane do pracovného tímu. Okrem toho rozostavenie výrobných liniek a vôbec celková organizácia práce v továrňach na spracovanie mäsa neumožňujú zamestnancom vždy dodržiavať usmernenia týkajúce sa predpísanej fyzickej vzdialenosti medzi osobami.



Nové ohnisko nákazy prispeje k rastúcim prípadom nového typu koronavírusu v Belgicku. V utorok úrady zaznamenali 334 nových prípadov nákazy, čo znamená, že od vypuknutia epidémie sa nakazilo celkom 70.648 osôb. Úrady však znepokojuje najmä nárast nových hospitalizácií súvisiacich s Covid-19. V utorok to bolo 22 nových pacientov, v uplynulom týždni bola miera hospitalizácií na úrovni 22,7 osôb na deň, čo znamená 27-percentný nárast prípadov voči predminulému týždňu. Na chorobu Covid-19 zomrelo celkom 9852 osôb.