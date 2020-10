Nákaza ministra Poľska oddialila nástup zrekonštruovanej vlády

Varšava 5. októbra (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki požiadal prezidenta Andrzeja Dudu o preloženie pondelkovej ceremónie, počas ktorej mal zložiť sľub zrekonštruovaný vládny kabinet. Urobil tak po tom, ako mal nastupujúci minister školstva Przemyslaw Czarnek pozitívny test na nový koronavírus. Informovali o tom agentúry PAP a DPA.



Czarnek o svojom pozitívnom výsledku testu informoval v pondelok ráno na Twitteri. Dodal tiež, že sa cíti dobre. Podľa hovorcu poľskej vlády Piotra Müllera boli v súvislosti s Czarnekovým pozitívnym testom prijaté epidemiologické opatrenia.



Do karantény tak museli ísť viacerí vládni predstavitelia vrátane vicepremiéra a ministra štátnych aktív Jaceka Sasina, šéfa kancelárie predsedu vlády Michala Dworczyka či dosluhujúceho ministra školstva Dariusza Piontkowského.



Poľský prezident mal pôvodne vymenovať nový kabinet v pondelok o 15.00 h.



Czarnek v lete nahneval mnohých Poliakov, keď povedal, že príslušníci LGBTI komunity "nie sú rovní normálnym ľuďom". Opoziční politici vymenovanie Czarneka dôrazne odsúdili.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) 26. septembra uzavrela novú koaličnú dohodu so svojimi dvoma menšími partnermi - stranami Solidárne Poľsko (SP) a Dohoda. Ukončili tak spor v koalícii, počas ktorého viacerí vysokopostavení vládni predstavitelia pripustili vytvorenie menšinového kabinetu či predčasné voľby.



Deklarovaným účelom rekonštrukcie vlády bolo znížiť počet ministerstiev a zefektívniť správu veci verejných. Podľa agentúry AFP sa počet ministerstiev znížil z 20 na 14.



V rámci personálnych zmien v poľskej vláde do nej vstupuje aj predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski (71), ktorý bude vicepremiérom vlády a pod vedením Morawieckieho bude mať dohľad nad činnosťou ministerstiev obrany, spravodlivosti a vnútra.