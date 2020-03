Nákaza sa v Británii zrejme rozšírila o mesiac skôr

Londýn 26. marca (TASR) - Nový koronavírus sa v Británii pravdepodobne začal šíriť o mesiac skôr, než odborníci doteraz predpokladali. Informoval o tom vo štvrtok britský denník Daily Telegraph.



Päťdesiatročný Daren Bland z East Sussexu navštívil s priateľmi v polovici januára známe rakúske lyžiarske stredisko Ischgl. Bland a jeho traja priatelia - dvaja z Dánska a jeden z amerického štátu Minnesota - po návrate ochoreli s príznakmi koronavírusu. Všetci mali pomerne ľahký priebeh ochorenia, avšak jeden z Dánov, päťdesiatnik, ochorel pomerne vážne. V Blandovom bydlisku, anglickej obci Maresfield, sa zakrátko ochorenie so suchým kašľom rozšírilo. Blanda zatiaľ netestovali.



"Ak máme naozaj tak veľa neodhalených prípadov, znamená to, že nákazu je oveľa ťažšie dostať pod kontrolu, než sme si mysleli. Zároveň to však znamená možnosť, že sa vyvíja kolektívna imunita," povedal denníku infektológ z Univerzity v Edinburghu Mark Woolhouse.



Stopy viacerých prípadov nákazy v Európe vedú k letovisku v tirolských Alpách. V Rakúsku tento týždeň spustili vyšetrovanie možného zatajovania šírenia vírusu v stredisku Ischgl, ktoré môže byť jedným z hlavných ohnísk nákazy v Európe.



Prvý prípad nového koronavírusu zaznamenalo Spojené kráľovstvo 31. januára a prvý výskyt komunitného prenosu nákazy sa v Británii datuje na 28. februára.