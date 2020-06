Nákaze novým koronavírusom v Británii podľahlo ďalších 186 ľudí

Londýn 26. júna (TASR) - Ochoreniu COVID-19 podľahlo v Británii za 24 hodín do štvrtka 17.00 h ďalších 186 ľudí, čím sa ich počet zvýšil na celkovo 43.414. Informoval o tom v piatok na svojej webovej stránke denník The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie britského ministerstva zdravotníctva.



Do piatka 09.00 h uskutočnili v Británii celkovo 8.911.226 testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý ochorenie spôsobuje, pričom test bol pozitívny v 309.360 prípadoch, z nich 1004 pribudlo za posledných 24 hodín.



Z hľadiska počtu mŕtvych s ochorením COVID-19 je Británia treťou najviac postihnutou krajinou na svete. Viac prípadov úmrtia hlásia iba Spojené štáty (126.277) a Brazília (55.054).



Britský premiér Boris Johnson v utorok oznámil, že v Anglicku sa v rámci uvoľňovania opatrení zavedených v dôsledku pandémie nového koronavírusu už od 4. júla budú môcť - po dodržaní hygienických a bezpečnostných opatrení - otvoriť kiná, múzeá, galérie, ale aj reštaurácie, hotely, kempingy, bary, pohostinstvá a ďalšie podobné prevádzky.