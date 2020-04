Nákaze spôsobenej koronavírusom podľahlo v ČR ďalších osem ľudí

Praha 30. apríla (TASR) - Počet úmrtí s ochorením COVID-19 sa vo štvrtok v ČR zvýšil o osem a dosiahol počet 235. Z nákazy sa celkovo vyliečilo 3281 ľudí a potvrdených prípadov nákazy je aktuálne 7642. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.



Česká vláda vo štvrtok potvrdila predĺženie núdzového stavu na území celej Českej republiky do 17. mája. V utorok to schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR.



Núdzový stav v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, platí v Česku od 12. marca, samotná vláda ho môže vyhlásiť na 30 dní. Snemovňa núdzový stav už raz predĺžila, a to do konca apríla, hoci vláda žiadala o 11. máj.