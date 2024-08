NAKAZENÝ EURÓPAN: Opičie kiahne zaznamenali u muža, ktorý bol v Afrike

Bangkok 21. augusta (TASR) - Thajsko zistilo opičie kiahne (mpox) u muža z Európy, ktorý do krajiny minulý týždeň pricestoval z Afriky. Momentálne sa čaká na výsledky testov, ktoré určia kmeň vírusu, uviedol v stredu predstaviteľ zdravotníckeho úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Thajské úrady postupovali v prípade muža tak, ako keby išlo o kmeň clade 1, keďže pricestoval 14. augusta z oblasti, kde sa šíri, uviedol generálny riaditeľ oddelenia kontroly chorôb (DDC) bez konkretizovania lokality. Infikovanú osobu umiestnili do karantény v nemocnici.



"Urobili sme test a určite ide o opičie kiahne, no rozhodne to nie je kmeň clade 2," povedal generálny riaditeľ a dodal, že na výsledky budú musieť počkať ešte dva dni.



Filipínsky minister zdravotníctva Teodoro Herbosa v stredu informoval, že na Filipínach zaznamenali prvý prípad ochorenia. Ide o mierny kmeň clade 2 a nie smrteľnejší kmeň, ktorý vyvolal celosvetový poplach.



Počet prípadov úmrtí na toto ochorenia v Afrike stúpa. Medzi ohniská šírenia patria od júla najmä Konžská demokratická republika, Burundi, Keňa, Rwanda a Uganda, pripomína AFP.



Pre ochorenie spôsobené vírusom je typická horúčka, bolesti svalov a veľké kožné lézie pripomínajúce vriedky. Prenáša sa prostredníctvom infikovaných zvierat, ale aj z človeka na človeka cez priamy fyzický kontakt.



Hoci sú opičie kiahne známe už desaťročia, v poslednom čase sa prudko zvýšil počet prípadov nového smrteľnejšieho a ľahšie šíriteľného kmeňa clade 1b. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spôsobuje clade 1b smrť v približne 3,6 percenta prípadov. Deti sú najviac ohrozenou skupinou.



Vírus bol objavený v roku 1958 v Dánsku u opíc chovaných na výskum. U ľudí bol prvýkrát detegovaný v roku 1970 na území dnešnej KDR. Táto krajina v roku 2024 zaznamenala už viac ako 16.000 prípadov a 500 úmrtí. Švédsko 15. augusta oznámilo prvý potvrdený prípad clade 1 mimo Afriky.