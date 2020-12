Nakazených v Česku výrazne pribúda, rozhoduje sa o núdzovom stave

Praha 22. decembra (TASR) - V Česku za pondelok zaznamenali 7860 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to o 2863 infikovaných viac ako pred týždňom. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.



Laboratória v tento deň vyhodnotili 26.025 testov, pozitivita dosiahla 30,2 percenta, pritom ešte koncom novembra sa dostala na úroveň 16 percent.



Česko v súčasnosti eviduje 83.840 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa tam nakazilo 635.414 ľudí a počet úmrtí stúpol k utorňajšej 08.00 h o 55 na 10.562. Hospitalizovaných je 4728 pacientov, z toho 602 vo vážnom stave.



Rizikový index českého protiepidemického systému PES je už piaty deň na hodnote 76, čo zodpovedá piatemu, teda najvyššiemu stupňu ohrozenia. Ešte vyšší je v Karlovarskom kraji (86 bodov), najnižší je v Juhočeskom kraji (68) a v Prahe (71), kde je na úrovni stupňa 4, píše Deník N.



O ďalšom sprísnení protiepidemických opatrení bude česká vláda rozhodovať v stredu. Minister zdravotníctva Jan Blatný avizoval, že v prípade nepriaznivého vývoja navrhne prechod na piaty stupeň PES k 25. decembru. V piatom stupni by mali byť zatvorené aj obchody s výnimkou predaja základných potrieb.



Sprísňovanie opatrení však závisí od núdzového stavu, ktorý platí do 23. decembra; o jeho prípadnom predĺžení o ďalších 30 dní, bude v utorok rokovať Poslanecká snemovňa.