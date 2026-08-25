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NAKAZILI SA STOVKY ĽUDÍ: Príčinou je salmonela z vajec
Prípady nákazy stále pribúdali a preto bola zatvorená celá farma a hydina z nej bola po druhom stiahnutí vajec z trhu utratená.
Autor TASR
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Brusel 25. augusta (TASR) - Salmonelou z vajec z farmy v belgickom Flámsku sa nakazilo najmenej 306 ľudí, oznámila v utorok tamojšia Federálna agentúra pre bezpečnosť potravín (AFSCA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ľudia ošetrení po objavení sa príznakov ochorenia boli nakazení kmeňom salmonely potvrdeným na tejto farme. Ochorenie však mohlo postihnúť aj ľudí, ktorí neboli otestovaní, pretože mali iba mierne či žiadne príznaky.
„Salmonela je v Belgicku pomerne bežná, ale nikdy sme nemali taký široký výskyt s toľkými postihnutými ľuďmi,“ uviedla hovorkyňa AFSCA. Prvé prípady nákazy sa objavili v máji, následne AFSCA prikázala stiahnuť vajcia z tejto farmy z trhu a problémový chov zatvorila.
Prípady nákazy stále pribúdali a preto bola zatvorená celá farma a hydina z nej bola po druhom stiahnutí vajec z trhu utratená. V Belgicku a susednom Luxembursku sa mohli predať asi dva milióny potenciálne kontaminovaných vajec.
Niektoré z nich môžu mať ľudia stále vo svojich kuchyniach, vystríhala hovorkyňa AFSCA a pripomenula, že riziko nákazy sa znižuje uvarením vajec. Rod baktérií salmonela spôsobuje ochorenie salmonelóza, ktorej symptómami sú hnačka, horúčka alebo kŕče v bruchu a vracanie.
Ľudia ošetrení po objavení sa príznakov ochorenia boli nakazení kmeňom salmonely potvrdeným na tejto farme. Ochorenie však mohlo postihnúť aj ľudí, ktorí neboli otestovaní, pretože mali iba mierne či žiadne príznaky.
„Salmonela je v Belgicku pomerne bežná, ale nikdy sme nemali taký široký výskyt s toľkými postihnutými ľuďmi,“ uviedla hovorkyňa AFSCA. Prvé prípady nákazy sa objavili v máji, následne AFSCA prikázala stiahnuť vajcia z tejto farmy z trhu a problémový chov zatvorila.
Prípady nákazy stále pribúdali a preto bola zatvorená celá farma a hydina z nej bola po druhom stiahnutí vajec z trhu utratená. V Belgicku a susednom Luxembursku sa mohli predať asi dva milióny potenciálne kontaminovaných vajec.
Niektoré z nich môžu mať ľudia stále vo svojich kuchyniach, vystríhala hovorkyňa AFSCA a pripomenula, že riziko nákazy sa znižuje uvarením vajec. Rod baktérií salmonela spôsobuje ochorenie salmonelóza, ktorej symptómami sú hnačka, horúčka alebo kŕče v bruchu a vracanie.