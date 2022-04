Nákazu covidom zistili do februára u 58 percent obyvateľov USA

Washington 26. apríla (TASR) - Nákazu koronavírusom SARS-CoV-2 do februára tohto roka potvrdili u 58 percent obyvateľov USA, čo je viac ako 190 miliónov ľudí. Vyplýva to z prieskumu výskytu protilátok, ktorý uskutočnilo americké Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) a ktorého výsledky zverejnili v utorok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tieto čísla sú výrazne vyššie ako približne 80 miliónov oficiálne zaznamenaných infekcií, pretože mnohé prípady nie sú diagnostikované, nakazené osoby sú bezpríznakové alebo nákazu nenahlásia, píše AFP.



Prieskum protilátok nákazu potvrdil u približne 75 percent osôb vo veku do 18 rokov. Koronavírusový variant omikron počas predchádzajúcej zimy spôsobil výrazný nárast počtu nakazených, a to najmä medzi deťmi.



Experti v rámci prieskumu každý mesiac v období od septembra 2021 do januára 2022 analyzovali približne 75.000 krvných vzoriek v 18 štátoch USA. Vo februári takto skúmali 45.000 vzoriek. Štúdia vyhodnocovala len protilátky vytvorené v reakcii na predchádzajúcu nákazu – nie na očkovanie.



Prieskum podľa vedcov ukázal, že prekonanie nákazy poskytuje istú mieru ochrany proti opätovnej nákaze či vážnemu priebehu ochorenia a hospitalizácii. Očkovanie – pred alebo po prekonaní nákazy – ochranu ešte posilňuje.



USA v súčasnosti ponúkajú štvrtú dávku vakcíny ľuďom vo veku 50 a viac rokov a tretiu dávku mladším osobám, píše AFP. Deti do päť rokov sú jedinou vekovou skupinou, pre ktorú ešte očkovanie nie je k dispozícii.