Nákladá loď úmyselne vypustila do mora 1000 ton ropy

Honiara 18. februára (TASR) - Z úmyselného vypustenia zhruba 1000 ton ropy do mora pri pobreží Šalamúnových ostrovov viní posádku nákladnej lode regionálna vláda jednej z tamojších provincií. Vo štvrtok o tom informoval britský denník The Guardian.



Tanker MV Quebec, plaviaci sa pod vlajkou Panamy, podľa provinciálnych úradov vypustil koncom januára ropu do zátoky Graciosa, nachádzajúcej sa v provincii Temotu na východe krajiny.



Premiér provincie Temotu, Clay Forau, tvrdí, že nákladné lode takýmto spôsobom pravidelne znečisťujú vody v okolí ostrovov. "Je zrejmé, že tieto lode neustále porušujú naše zákony týkajúce sa znečisťovania vody," vyjadril sa pre The Guardian. "Jediný rozdiel je ten, že tentoraz ich chytili," doplnil. Regionálna vláda má v pláne voči majiteľom tejto nákladnej lode podniknúť právne kroky.



Forau ďalej povedal, že jeho vláda v súčasnosti okrem tohto prípadu skúma aj stroskotanie plavidla MV Tremax, z ktorého aj po siedmich rokoch neprestáva do mora vytekať ropa.



Riaditeľ námorného úradu Šalamúnskych ostrovov Thierry Nervale informoval, že uniknutú ropu sa im podarilo zadržať v rámci plochy jedného kilometra, ale ropná škvrna medzičasom stihla znečistiť priľahlú pláž. Tamojšie úrady podľa neho už začali s čistiacou akciou.



Nervale doplnil, že úrady klasifikovali závažnosť problému ako prípad druhého stupňa, čiže nebudú potrebovať pomoc od ostatných regionálnych vlád ani zahraničnú asistenciu.



K podobnej katastrofe došlo naposledy v roku 2019, keď z tankera MV Solomon Trader do mora uniklo zhruba 75 ton surovej ropy. Nákladná loď narazila a uviazla na plytčine na odľahlom koralovom Rennellovom ostrove, ktorý je zapísaný na zozname Svetového dedičstva UNESCO.