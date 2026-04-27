Nákladné auto prevážajúce 20 ton prosecca havarovalo na diaľnici
Diaľnicu v poobedňajších hodinách po dočasnom uzavretí opäť otvorili.
Autor TASR
Londýn 27. apríla (TASR) - Rozbité fľaše talianskeho šumivého vína spôsobili na diaľnici M4 v Británii „vážne dopravné komplikácie“ po tom, ako sa nákladné vozidlo prevážajúce 20 ton prosecca zrazilo s iným nákladným autom, uviedla britská polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V pondelok ráno sa po zrážke z jedného z nákladných vozidiel vysypali na vozovku kartóny s proseccom, zatiaľ čo z druhého auta vypadol prázdny kontajner, uviedla dopravná polícia vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach.
K nehode došlo v blízkosti miest Newbury a Hungerford v grófstve Berkshire v Anglicku. Polícia oznámila, že pri incidente utrpela ľahké zranenia jedna osoba.
Jeden zo šoférov je v súčasnosti vyšetrovaný pre nebezpečnú jazdu. Indície naznačujú, že za volantom používal mobilný telefón.
Diaľnicu v poobedňajších hodinách po dočasnom uzavretí opäť otvorili.
