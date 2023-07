Nákladné auto vrazilo do chodcov a minibusov: Hlásia 48 obetí

Nairobi 1. júla (TASR) - Najmenej 48 ľudí prišlo o život pri dopravnej nehode na západe Kene. Vodič nákladného auta na rušnej križovatke stratil kontrolu nad vozidlom a vrazil do ostatných áut a chodcov. V noci na sobotu o tom informovala miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Incident sa odohral v piatok večer medzi mestami Kericho a Nakuru.



"Zatiaľ máme potvrdených 48 obetí a zdá sa, že jeden alebo dvaja ľudia sú stále zakliesnení pod nákladným autom," povedal šéf miestnej polície Geoffrey Mayek. Dodal, že zranenia utrpelo najmenej 30 osôb, ktoré boli prevezené do nemocníc. Záchranné operácie komplikuje aj hustý dážď.



"Domnievame sa, že šofér nákladného auta idúceho smerom do Kericha stratil kontrolu nad vozidlom a vrazil do minibusov, ktoré sa v Keni nazývajú matatu, a tiež do ľudí čakajúcich na autobusovej zastávke," opísala polícia pravdepodobný priebeh nehody. Podľa výpovedí niektorých svedkov sa zdalo, že nákladnému autu "zlyhali brzdy".



Agentúra AFP pripomína, že podľa oficiálnych štatistík kenskej vlády sa v tejto africkej krajine počet obetí dopravných nehôd v uplynulých rokoch zvýšil.