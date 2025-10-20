Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Zahraničie

Lietadlo skĺzlo pri pristávaní do mora, hlásia dvoch mŕtvych

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Podľa služby Flightradar24 zišla z dráhy nákladná verzia lietadla Boeing 747.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Hongkong 20. októbra (TASR) - Nákladné lietadlo zišlo v pondelok nadránom pri pristávaní v Hongkongu z dráhy a skončilo v mori. Dvaja ľudia prišli o život, oznámili miestne úrady. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.

Lietadlo smerujúce z Dubaja pristávalo na Medzinárodnom letisku Hongkong okolo 3.50 h miestneho času (21.50 h SELČ), uviedol letiskový úrad. Štyroch členov posádky zachránili a previezli do nemocnice. Podľa polície však prvé správy potvrdzujú smrť dvoch ľudí z pozemného vozidla patriaceho letisku.

V dôsledku incidentu uzavreli severnú dráhu letiska, doplnila jeho správa s tým, že južná a stredná dráha zostávajú naďalej v prevázdke. Podľa služby Flightradar24 zišla z dráhy nákladná verzia lietadla Boeing 747.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí