Lietadlo skĺzlo pri pristávaní do mora, hlásia dvoch mŕtvych
Podľa služby Flightradar24 zišla z dráhy nákladná verzia lietadla Boeing 747.
Autor TASR
Hongkong 20. októbra (TASR) - Nákladné lietadlo zišlo v pondelok nadránom pri pristávaní v Hongkongu z dráhy a skončilo v mori. Dvaja ľudia prišli o život, oznámili miestne úrady. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a Reuters.
Lietadlo smerujúce z Dubaja pristávalo na Medzinárodnom letisku Hongkong okolo 3.50 h miestneho času (21.50 h SELČ), uviedol letiskový úrad. Štyroch členov posádky zachránili a previezli do nemocnice. Podľa polície však prvé správy potvrdzujú smrť dvoch ľudí z pozemného vozidla patriaceho letisku.
V dôsledku incidentu uzavreli severnú dráhu letiska, doplnila jeho správa s tým, že južná a stredná dráha zostávajú naďalej v prevázdke. Podľa služby Flightradar24 zišla z dráhy nákladná verzia lietadla Boeing 747.
