Nákladné vozidlo vrazilo do ľudí na trhu, hlásia mŕtvych a zranených
Zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia.
Autor TASR
Pučchon 13. novembra (TASR) - V juhokórejskom meste Pučchon vo štvrtok narazil vodič nákladného vozidla do miestneho trhu, pričom zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia. O incidente informovali miestni hasiči a polícia, píše TASR podľa správ agentúr Jonhap a AP.
K nehode došlo o približne 11.00 h miestneho času (3.00 h SEČ). Vodiča, muža vo veku asi 60 rokov, zadržali priamo na mieste. Tvrdí, že nešlo o úmyselný čin a nehodu spôsobila technická porucha.
Podľa polície vodič nebol pod vplyvom alkoholu ani drog. Svedkovia uviedli, že vozidlo sa najprv pohlo dozadu asi 28 metrov a následne sa rozbehlo dopredu približne 150 metrov, pričom zrazilo viacerých ľudí na trhovisku.
Úrady v súčasnosti analyzujú záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré majú objasniť okolnosti incidentu. Medzi obeťami sú dve ženy vo veku približne 70 rokov. Zo zranených je 11 osôb vo vážnom stave.
