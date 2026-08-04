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Nákladnú loď v Hormuzskom prielive mal údajne zasiahnuť projektil
K incidentu došlo približne 20 námorných míľ (37 kilometrov) severovýchodne od ománskeho mesta Chasab, informovala UKMTO.
Autor TASR
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Maskat 4. augusta (TASR) - Neznámy projektil zasiahol nákladnú loď v Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu, oznámila v pondelok Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO). TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
K incidentu došlo približne 20 námorných míľ (37 kilometrov) severovýchodne od ománskeho mesta Chasab, informovala UKMTO. Agentúra neuviedla žiadne podrobnosti ohľadom škôd ani prípadných zranení. Incident je vraj predmetom vyšetrovania.
Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, má kľúčovú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Irán žiada od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil, a nárokuje si kontrolu nad touto morskou úžinou.
Spor o Hormuzský prieliv - kľúčovú trasu pre globálne dodávky ropy, plynu a hnojív - sa stal ústredným bodom konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, uvádza agentúra DPA.
K incidentu došlo približne 20 námorných míľ (37 kilometrov) severovýchodne od ománskeho mesta Chasab, informovala UKMTO. Agentúra neuviedla žiadne podrobnosti ohľadom škôd ani prípadných zranení. Incident je vraj predmetom vyšetrovania.
Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, má kľúčovú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Irán žiada od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil, a nárokuje si kontrolu nad touto morskou úžinou.
Spor o Hormuzský prieliv - kľúčovú trasu pre globálne dodávky ropy, plynu a hnojív - sa stal ústredným bodom konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, uvádza agentúra DPA.