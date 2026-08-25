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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Nakví zhodnotil rokovania medzi Pakistanom a Iránom pozitívne

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Na snímke Pakistanský minister vnútra Mohsín Naqví (vľavo). Foto: TASR/AP

Delegáciu Islamabadu viedol veliteľ pakistanskej armády Ásim Munír.

Autor TASR
Islamabad 25. augusta (TASR) - Pakistan a Irán dosiahli „významný pokrok“ v rokovaniach, ktoré sa zameriavali na americko-izraelskú vojnu proti Iránu a na cestu k mieru. V utorok to vyhlásil pakistanský minister vnútra Mohsin Nakví na záver návštevy v Teheráne. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Delegáciu Islamabadu viedol veliteľ pakistanskej armády Ásim Munír. Do iránskej metropoly odcestovala v rámci „pokračujúcich snáh Islamabadu o upevnenie mieru a bezpečnosti v regióne“.

Rozhovory medzi predstaviteľmi Islamabadu a Teheránu sa zameriavali na opatrenia na zabránenie ďalšej eskalácii, na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a na urýchlené ukončenie konfliktu, uvádza sa vo vyhlásení pakistanskej armády.

Obidve strany si tiež vymenili názory na mier v regióne a na spôsob, ako dospieť k dohodnutému urovnaniu sporu.

„Iránsky prezident otvorene prezentoval pohľad svojej vlády a mali sme veľmi konštruktívnu výmenu názorov na príslušné otázky,“ uviedol Nakví v príspevku na sieti X.

Pakistan zohráva v rámci snáh o zastavenie vojny na Blízkom východe kľúčovú úlohu. Agentúra Reuters v pondelok informovala, že Munír pred návštevou Teheránu telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
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