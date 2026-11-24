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Nálada amerických spotrebiteľov vzrástla na takmer dvojročné maximum
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board dosiahol v novembri 103,3 bodu oproti nahor revidovanej októbrovej úrovni 91,9 bodu.
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa tento mesiac výrazne zlepšila a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Domácnosti sú optimistickejšie najmä v súvislosti s podmienkami na trhu práce a celkovým vývojom ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje inštitútu Conference Board.
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board dosiahol v novembri 103,3 bodu oproti nahor revidovanej októbrovej úrovni 91,9 bodu. Inštitút pôvodne udával za október hodnotu indexu 91,7 bodu.
Novembrová hodnota indexu je najvyššia od januára 2025 a vyššia aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom indexu iba na 92,5 bodu.
„Po októbrovom raste sa nálada zlepšila aj v novembri. Pravdepodobne aj preto, že neistota po doplňujúcich voľbách do Kongresu klesla,“ povedal ekonóm Conference Board Fergus McCormick. „Aj keď niektorí spotrebitelia dali najavo frustráciu z vysokých cien a rastúcich nákladov, iní zasa vyjadrili optimizmus vzhľadom na ďalší vývoj ekonomiky,“ dodal McCormick.
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board dosiahol v novembri 103,3 bodu oproti nahor revidovanej októbrovej úrovni 91,9 bodu. Inštitút pôvodne udával za október hodnotu indexu 91,7 bodu.
Novembrová hodnota indexu je najvyššia od januára 2025 a vyššia aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom indexu iba na 92,5 bodu.
„Po októbrovom raste sa nálada zlepšila aj v novembri. Pravdepodobne aj preto, že neistota po doplňujúcich voľbách do Kongresu klesla,“ povedal ekonóm Conference Board Fergus McCormick. „Aj keď niektorí spotrebitelia dali najavo frustráciu z vysokých cien a rastúcich nákladov, iní zasa vyjadrili optimizmus vzhľadom na ďalší vývoj ekonomiky,“ dodal McCormick.