< sekcia Zahraničie
Nálada spotrebiteľov v USA sa zlepšila viac, než sa čakalo
Index hodnotenia aktuálnej situácie stúpol na 49,4 bodu (revízia z 51,1 bodu) zo 46,7 v októbri a index očakávaní na 52,9 bodu (51 bodov) zo 48,8 bodu.
Autor TASR
Ann Arbor 20. novembra (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa tento mesiac zlepšila výraznejšie, než signalizovali predbežné údaje, a dostala sa na najvyššiu úroveň za uplynulé tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index spotrebiteľskej dôvery sa v novembri zvýšil na 51,5 bodu z októbrových 48 bodov, uviedla Michiganská univerzita. Korigovala tak svoj predbežný odhad, ktorý počítal a nárastom indexu len na 51 bodov.
K zlepšeniu prispeli najmä priaznivejšie očakávania spotrebiteľov týkajúce sa krátkodobého aj dlhodobého vývoja ekonomiky po novembrových voľbách.
Index hodnotenia aktuálnej situácie stúpol na 49,4 bodu (revízia z 51,1 bodu) zo 46,7 v októbri a index očakávaní na 52,9 bodu (51 bodov) zo 48,8 bodu.
Výrazne sa znížili aj inflačné očakávania amerických spotrebiteľov. Jednoročné inflačné očakávania klesli v novembri na 3,7 % z októbrových 4,7 % a 5-ročné inflačné očakávania sa znížili len mierne na 3,3 % z 3,5 %.
Napriek poklesu zostávajú oba ukazovatele zvýšené v porovnaní s obdobím spred vypuknutia konfliktu s Iránom. Americkí spotrebitelia naďalej považujú infláciu za väčšiu hrozbu pre svoje financie než nezamestnanosť.
Index spotrebiteľskej dôvery sa v novembri zvýšil na 51,5 bodu z októbrových 48 bodov, uviedla Michiganská univerzita. Korigovala tak svoj predbežný odhad, ktorý počítal a nárastom indexu len na 51 bodov.
K zlepšeniu prispeli najmä priaznivejšie očakávania spotrebiteľov týkajúce sa krátkodobého aj dlhodobého vývoja ekonomiky po novembrových voľbách.
Index hodnotenia aktuálnej situácie stúpol na 49,4 bodu (revízia z 51,1 bodu) zo 46,7 v októbri a index očakávaní na 52,9 bodu (51 bodov) zo 48,8 bodu.
Výrazne sa znížili aj inflačné očakávania amerických spotrebiteľov. Jednoročné inflačné očakávania klesli v novembri na 3,7 % z októbrových 4,7 % a 5-ročné inflačné očakávania sa znížili len mierne na 3,3 % z 3,5 %.
Napriek poklesu zostávajú oba ukazovatele zvýšené v porovnaní s obdobím spred vypuknutia konfliktu s Iránom. Americkí spotrebitelia naďalej považujú infláciu za väčšiu hrozbu pre svoje financie než nezamestnanosť.