Nálada spotrebiteľov v USA v apríli nečakane vzrástla
Autor TASR
Washington 28. apríla (TASR) - Napriek rastu cien benzínu sa nálada spotrebiteľov v USA tento mesiac zlepšila, pričom dosiahla najvyššiu úroveň v tomto roku. Američania sú optimistickí najmä v súvislosti s očakávaniami vývoja na pracovnom trhu. Informovala o tom agentúra Bloomberg, ktorá zverejnila výsledky prieskumu inštitútu Conference Board.
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board dosiahol v apríli 92,8 bodu, zatiaľ čo v marci predstavoval 92,2 bodu. Analytici oslovení agentúrou Bloomberg očakávali za apríl pokles indexu na 89 bodov.
Čiastkový index hodnotenia súčasnej situácie zaznamenal mierny pokles, avšak podindex očakávaní sa zvýšil. Percento spotrebiteľov, ktorí tvrdia, že nájsť prácu je momentálne ťažké, mierne kleslo, zatiaľ čo podiel tých, podľa ktorých je práce dosť, sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenil.
Navyše, podiel respondentov, ktorí v nasledujúcich šiestich mesiacoch očakávajú viac pracovných príležitostí, vzrástol na štvormesačné maximum. Respondenti sú zároveň menej pesimistickí v súvislosti s ich budúcimi zárobkami.
