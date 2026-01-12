< sekcia Zahraničie
Nálada švajčiarskych spotrebiteľov sa v decembri mierne zlepšila
Spotrebitelia v krajine minulý mesiac lepšie hodnotili svoju doterajšiu finančnú situáciu a pozitívnejšie odpovedali na otázku, či je teraz vhodný čas na veľké nákupy.
Autor TASR
Zürich 12. januára (TASR) - Spotrebiteľská dôvera vo Švajčiarsku bola v decembri menej negatívna ako v predchádzajúcom mesiaci. Vyplýva to z prieskumu švajčiarskeho Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO), ktorého výsledky zverejnil v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý SECO zostavuje, sa v záverečnom mesiaci vlaňajška zlepšil na úroveň -31 bodov z novembrovej hodnoty -34 bodov. Analytici očakávali, že index sa zlepší miernejšie, a to na -33 bodov. V decembri 2024 bol index spotrebiteľskej dôvery vo Švajčiarsku tiež na úrovni -31 bodov.
Spotrebitelia v krajine minulý mesiac lepšie hodnotili svoju doterajšiu finančnú situáciu a pozitívnejšie odpovedali na otázku, či je teraz vhodný čas na veľké nákupy. Zhoršili sa však ich očakávania vývoja ekonomiky a viac pesimistickí sú aj v otázke svojej budúcej finančnej situácie.
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý SECO zostavuje, sa v záverečnom mesiaci vlaňajška zlepšil na úroveň -31 bodov z novembrovej hodnoty -34 bodov. Analytici očakávali, že index sa zlepší miernejšie, a to na -33 bodov. V decembri 2024 bol index spotrebiteľskej dôvery vo Švajčiarsku tiež na úrovni -31 bodov.
Spotrebitelia v krajine minulý mesiac lepšie hodnotili svoju doterajšiu finančnú situáciu a pozitívnejšie odpovedali na otázku, či je teraz vhodný čas na veľké nákupy. Zhoršili sa však ich očakávania vývoja ekonomiky a viac pesimistickí sú aj v otázke svojej budúcej finančnej situácie.