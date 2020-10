Nálady voličov pred prezidentskými voľbami v USA je ťažké vystihnúť

New York 28. októbra (TASR) - Nálady amerických voličov pred prezidentskými voľbami je v takej veľkej a rozmanitej voličskej základni ťažké vystihnúť - väčšina z nich je však už rozhodnutá. Uviedol to pre TASR politický analytik Lincoln Mitchell, pričom dodal, že niektoré trendy sú však jasne pozorovateľné.



Prevažná časť voličov sa podľa neho rozhodla už pred niekoľkými mesiacmi. "Len veľmi málo voličov je ešte stále nerozhodnutých," konštatoval americký analytik.



"Väčšina obyvateľov Ameriky je zo súčasného prezidenta Donalda Trumpa unavená, čo však neznamená, že nemôže vyhrať," povedal Mitchell. Dodal však, že prezidenta čaká náročný súboj. "Jeho volebné preferencie sú všeobecne na úrovni 45 percent alebo menej; a viac ako polovica jeho voličov tvrdí, že nesúhlasí s výsledkami jeho pôsobenia v prezidentskom úrade," uviedol.



Prevažná časť občanov USA podľa analytika chce len to, aby už bolo po voľbách. "Je to dlhá a nepekná kampaň. Väčšina Američanov sa nevie dočkať toho, keď bude odhlasované," vyhlásil a zároveň dodal, že ľudia veria, že Donald Trump v prípade prehry prijme porážku.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických (USA) sú naplánované na 3. novembra. Voliči budú rozhodovať o tom, či úradujúci prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom v ére úradovania prezidenta Baracka Obamu (2009-2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.