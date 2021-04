Nálet Izraela v Sýrii neprežili najmenej traja proiránski bojovníci

Bejrút 8. apríla (TASR) - Najmenej traja proiránski bojovníci zahynuli vo štvrtok pri izraelských leteckých útokoch na predmestiach sýrskeho hlavného mesta Damask. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Spojenom kráľovstve.



Cieľom náletov bolo podľa SOHR skladisko zbraní v oblasti riadenej členmi libanonského šiitského hnutia Hizballáh, ktoré je spojencom Iránu. Nálety zariadenie úplne zničili.



To, či obete boli príslušníkmi Hizballáhu, nebolo bezprostredne jasné. "Máme informácie, že to neboli sýrski občania," povedal šéf SOHR Rámí Abdul Rahmán.



Počet obetí sa podľa jeho slov môže ešte zvýšiť, pretože ďalšie osoby pri útoku utrpeli zranenia a stav niektorých z nich je vážny.



Sýrska štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že počas štvrtkového útoku utrpeli zranenia štyria vojaci. Izrael sa zatiaľ k útokom nevyjadril.



Izraelské útoky v Sýrii sú považované za pokus zabrániť Iránu v posilňovaní vojenského vplyvu v tejto oblasti, píše DPA. Irán je jedným z hlavných spojencov sýrskeho prezidenta Bašára Asada.