Nálet ruských dronov na Kyjev zranil 26 ľudí, z toho šesť detí
Autor TASR
Kyjev 26. októbra (TASR) - Najmenej 26 ľudí, z toho šesť detí, zranil nočný nálet ruských dronov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, uviedla v nedeľu nadránom tamojšia vojenská správa na platforme Telegram. V dôsledku úderu boli podľa nej poškodené tri vežiaky. Niektoré zo zranených osôb hospitalizovali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
O útoku informoval v samostatnom príspevku na Telegrame aj primátor Kyjeva Vitalij Kličko. Nespresnil, či došlo k priamemu zásahu budov, alebo či na ne dopadli trosky zo zničených dronov, ktoré Rusi vypustili proti susednej krajine. Podľa vojenskej správy najmenej v jednej z troch poškodených obytných budov vypukol požiar.
Celkový rozsah škôd a intenzita úderu neboli bezprostredne známe. Kyjev a jeho okolie boli podľa Reuters približne hodinu a pol v stave pohotovosti pre možný nálet dronov. Ukrajinské vzdušné sily ho odvolali o 02.30 h SELČ.
Moskva aj Kyjev popierajú, že by pri útokoch na územie druhej strany cielili na civilistov. Tých však podľa Reuters vo vojne vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 zahynuli tisíce, z nich drvivá väčšina boli Ukrajinci.
Najnovší útok prichádza v čase, keď západní spojenci Ukrajiny stupňujú tlak na Rusko a vojna vstupuje do svojej štvrtej zimy. Kyjev i ďalšie ukrajinské mestá sú často vystavené nočným náletom dronov a rakiet.
