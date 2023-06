Nálet v Sudáne zabil najmenej 17 ľudí vrátane piatich detí

Chartúm 17. júna (TASR) - Vzdušný útok v sudánskom hlavnom meste Chartúm zabil v sobotu najmenej 17 ľudí vrátane piatich detí, informovali predstavitelia zdravotníctva. O ovládnutie severovýchodnej africkej krajiny a jej metropoly stále bojujú sily dvoch znepriatelených generálov. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Útok je jedným z najkrvavejších, k akým v mestských častiach Chartúmu a v ostatných oblastiach Sudánu došlo medzi armádou a mocnou polovojenskej skupinou Sily rýchlej podpory (RSF).



Ani jedna strana konfliktu sa zatiaľ k náletu nevyjadrila a nie je jasné, či útočilo lietadlo alebo dron. Na bojovníkov RSF opakovane útočia lietadlá armády a RSF zasa používa proti armáde drony a protilietadlové zbrane.



Prebiehajúce ozbrojené zrážky medzi sudánskou regulárnou armádou pod vedením generála Abdala Fattáha Burhána a polovojenskou skupinou Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa vypukli 15. apríla v Chartúme i v ďalších lokalitách krajiny. Predtým celé mesiace stúpalo napätie medzi oboma generálmi.



Sobotňajší útok zasiahol južnú štvrť Chartúmu Jarmúk, kde sa v posledných týždňoch sústreďujú boje, uviedlo sudánske ministerstvo zdravotníctva. Vo štvrti sa nachádza aj vojenské zariadenie ovládané armádou. Zničených bolo najmenej 25 domov, dodalo ministerstvo v príspevku na Facebooku.



Medzi mŕtvymi je päť detí a neznámy počet žien a starších ľudí. Hospitalizovaných bolo niekoľko ranených, spresnilo ministerstvo.



Konflikt vrhol africkú krajinu do chaosu a z Chartúmu a ďalších mestských lokalít sa stali bojiská. Polovojenská skupina RSF od začiatku bojov okupuje domy ľudí a ďalšie civilné nehnuteľnosti, uviedli obyvatelia a aktivisti.



V bojoch zahynuli už stovky civilistov a ďalšie tisíce utrpeli zranenia. Zo svojich domovov muselo ujsť vyše 2,2 milióna ľudí - premiestnili sa do bezpečnejších oblastí v rámci Sudánu alebo prešli cez hranice do susedných krajín.



Okrem Chartúmu zúria boje aj v rozsiahlej oblasti Darfúr v západnom Sudáne.