Nálet vojenskej junty na školu v Mjanmarsku zabil najmenej 11 detí

Rangún 21. septembra (TASR) - Najmenej 11 detí zahynulo pri útoku na školu, ktorý minulý týždeň v piatok podnikla mjanmarská vojenská junta. Informovali o tom miestne médiá, na ktoré sa v stredu odvolala tlačová agentúra DPA.



Očití svedkovia pre DPA povedali, že pri útoku 16. septembra utrpelo zranenia, aj vážne, ďalších najmenej 20 žiakov.



Na školu v meste Tabajin v severozápadnej mjanmarskej oblasti Sagaing strieľali dva vrtuľníky.



Detský fond OSN (UNICEF) vyzval na "okamžité a bezpečné prepustenie" približne 15 detí, ktoré chodia do tejto školy a ich miesto pobytu je stále neznáme. UNICEF vo vyhlásení zdôraznil, že "školy musia byť bezpečné, na deti sa nesmie nikdy útočiť".



Armáda spustila nálet na mesto Tabajin v presvedčení, že škola je využívaná ako útočisko militantných "extrémistov", napísali noviny Iravádí, ktoré citovali ministerstvo informácií mjanmarskej vojenskej junty.



"Keď sa nálet začal, učitelia požiadali deti, aby sa utekali skryť pod stôl," uviedla agentúre DPA jedna žena, ktorá mala v triede príbuzných. Dodala, že deti, ktoré sa nestihli dostať do bezpečia včas, "boli zabité a zranené".



Vodca jednej z mnohých milícií bojujúcich proti mjanmarskej vojenskej junte pre Iravádí povedal: "Keď zabíjajú nás, dokážem to prijať, pretože my proti nim bojujeme. Ale oni zavraždili deti v škole. To je neprijateľné."



Mjanmarsko sa po zvrhnutí demokraticky zvolenej vlády držiteľky Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij pri vojenskom prevrate vo februári 2021 zmieta v chaose a násilí.