Nálety izraelskej armády v Gaze si vyžiadali 22 obetí
Autor TASR
Gaza 19. novembra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že v stredu podnikla nálety na ciele militantného hnutia Hamas na celom území palestínskeho Pásma Gazy. Agentúra civilnej ochrany v Gaze hlásila, že pri leteckých útokoch zahynulo 22 osôb, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Hovorca úradu ozrejmil, že počet obetí v oblasti mesta Gaza na severe pásma sa zvýšil z 11 na 12. Ďalších desať osôb prišlo o život pri útokoch na juhu v okolí mesta Chán Júnis.
Izraelská armáda tvrdí, že útoky cielila na Hamas po tom, ako militanti otvorili paľbu na juhu, kde sa nachádzali vojaci. „Tento krok predstavuje porušenie dohody o prímerí. Neboli hlásené žiadne zranenia IDF (izraelskej armády). V reakcii na to začala IDF útočiť na teroristické ciele Hamasu naprieč Pásmom Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Napriek občasným konfliktom platí v Gaze od 10. októbra krehké prímerie na základe dohody sprostredkovanej USA. Vojnu vyvolal útok Hamasu na Izrael 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili 1221 ľudí. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva pod správou Hamasu si izraelské odvetné údery vyžiadali najmenej 69.513 obetí.
