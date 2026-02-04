Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nálety v Gaze si vyžiadali 17 obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Násirova nemocnica prijala tri telá po izraelských náletoch v meste Chán Júnis, uviedol úrad.

Autor TASR
Gaza 4. februára (TASR) - Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy uviedol, že pri stredajších izraelských náletoch na palestínskom území zahynulo 17 ľudí vrátane troch detí a ďalšie osoby utrpeli zranenia. Izraelská armáda tvrdí, že útok podnikla v reakcii na ostreľovanie, pri ktorom utrpel zranenia jeden z vojakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Násirova nemocnica prijala tri telá po izraelských náletoch v meste Chán Júnis, uviedol úrad. Do nemocnice Šifá bolo privezených ďalších šesť tiel po podobnom útoku na mesto Gaza. Francúzska agentúra neposkytla podrobnosti k zvyšným obetiam.

Armáda Izraela tvrdí, že podnikla „presné údery“ po tom, čo „teroristi spustili paľbu na vojakov“ a vážne zranili jedného z nich neďaleko tzv. žltej línie, ktorá označuje zónu izraelskej kontroly v palestínskej enkláve. Incident považuje za porušenie prímeria.

Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas uvádza, že od októbra, kedy vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, zahynulo pri izraelských útokoch najmenej 523 osôb. Izraelská armáda tvrdí, že za ten istý čas prišli o život štyria vojaci.

Obmedzené možnosti médií a prístupu do Gazy neumožňujú agentúre AFP nezávisle overiť čísla obetí či slobodne informovať o stretoch.
