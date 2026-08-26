Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Zahraničie

NÁLEZ BOMBY: Evakuovať musia tisíce ľudí

.
Na snímke hasiči stoja okraji uzvaretej zóny pri zneškodňovaní bomby v Berlíne v stredu 26. augusta 2026. Foto: TASR/DPA

Pre okolie miesta nálezu platí 500-metrová uzavretá zóna, ktorú majú opustiť všetci obyvatelia.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 26. augusta (TASR) - Úrady v stredu vyzvali 5600 berlínskych domácností v štvrti Neukölln, aby pre objavenú bombu z čias druhej svetovej vojny opustili svoje domovy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Pre okolie miesta nálezu platí 500-metrová uzavretá zóna, ktorú majú opustiť všetci obyvatelia. Dokedy evakuácia potrvá, zatiaľ nie je známe. Zrejme bude pokračovať v stredu do neskorého večera alebo aj cez noc.

Stokilogramová bomba bola objavená v stredu ráno na dne tamojšieho plavebného kanála len niekoľko blokov od nákupnej ulice Sonnenallee. Po zabezpečení okolia ju podľa polície pyrotechnici vyzdvihnú žeriavom na plávajúci pontón a potom zneškodnia.

Pre evakuovaných ľudí bolo zriadené núdzové ubytovanie. Do bezpečnostnej operácie sa zapojilo približne 200 policajtov spoločne s hasičmi, Nemeckým Červeným krížom a Spolkovým úradom pre technickú pomoc (THW).
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

Schválili reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov

M. Martonová odstúpila z Dozornej rady Energetika Slovensko