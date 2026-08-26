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NÁLEZ BOMBY: Evakuovať musia tisíce ľudí
Pre okolie miesta nálezu platí 500-metrová uzavretá zóna, ktorú majú opustiť všetci obyvatelia.
Autor TASR
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Berlín 26. augusta (TASR) - Úrady v stredu vyzvali 5600 berlínskych domácností v štvrti Neukölln, aby pre objavenú bombu z čias druhej svetovej vojny opustili svoje domovy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pre okolie miesta nálezu platí 500-metrová uzavretá zóna, ktorú majú opustiť všetci obyvatelia. Dokedy evakuácia potrvá, zatiaľ nie je známe. Zrejme bude pokračovať v stredu do neskorého večera alebo aj cez noc.
Stokilogramová bomba bola objavená v stredu ráno na dne tamojšieho plavebného kanála len niekoľko blokov od nákupnej ulice Sonnenallee. Po zabezpečení okolia ju podľa polície pyrotechnici vyzdvihnú žeriavom na plávajúci pontón a potom zneškodnia.
Pre evakuovaných ľudí bolo zriadené núdzové ubytovanie. Do bezpečnostnej operácie sa zapojilo približne 200 policajtov spoločne s hasičmi, Nemeckým Červeným krížom a Spolkovým úradom pre technickú pomoc (THW).
Pre okolie miesta nálezu platí 500-metrová uzavretá zóna, ktorú majú opustiť všetci obyvatelia. Dokedy evakuácia potrvá, zatiaľ nie je známe. Zrejme bude pokračovať v stredu do neskorého večera alebo aj cez noc.
Stokilogramová bomba bola objavená v stredu ráno na dne tamojšieho plavebného kanála len niekoľko blokov od nákupnej ulice Sonnenallee. Po zabezpečení okolia ju podľa polície pyrotechnici vyzdvihnú žeriavom na plávajúci pontón a potom zneškodnia.
Pre evakuovaných ľudí bolo zriadené núdzové ubytovanie. Do bezpečnostnej operácie sa zapojilo približne 200 policajtov spoločne s hasičmi, Nemeckým Červeným krížom a Spolkovým úradom pre technickú pomoc (THW).