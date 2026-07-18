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Nález drogového laboratória v Haagu podnietil evakuáciu obyvateľov
Laboratórium objavili na ulici Meidoornstraat v štvrti Segbroek v piatok popoludní po hlásení o zvláštnom zápachu.
Autor TASR
Haag 18. júla (TASR) - Holandské úrady v sobotu po druhýkrát za posledných 24 hodín evakuovali obyvateľov z desiatok domov v meste Haag, kde sa v jednom z nich našlo nelegálne laboratórium na výrobu drog. Polícia v rámci vyšetrovania zadržala najmenej štyroch ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Laboratórium objavili na ulici Meidoornstraat v štvrti Segbroek v piatok popoludní po hlásení o zvláštnom zápachu. Denník De Volkskrant s odvolaním sa na hovorcu hasičov informoval, že sa tam vyrábala extáza a iné formy syntetickej drogy MDMA. Pred budovou tiež boli uskladnené sudy obsahujúce stovky litrov nebezpečných chemikálií.
Policajti pri vstupe do objektu narazili na jedného muža, ktorý sa pokúsil ujsť, ale pošmykol sa a spadol. Zadržali ho a previezli do nemocnice na lekárske vyšetrenie. Neskôr bol zadržaný ďalší podozrivý. Podľa AFP polícia zatkla už aspoň štyroch mužov vo veku 34 až 71 rokov.
Nález laboratória si vyžiadal evakuáciu približne 150 obyvateľov z okolia, ako podľa AFP informovali viaceré holandské médiá. Evakuáciu využili špecializované tímy na bezpečné odstránenie výrobkov a rozobratie laboratória.
„Nie je bežné vidieť takéto zariadenie v obytnej štvrti,“ poznamenala hovorkyňa polície pre AFP.
Mesto Haag upozornilo, že počas operácie mohlo dôjsť k uniku nebezpečných látok. Očakáva, že obyvatelia sa budú môcť vrátiť do svojich domovov v sobotu neskoro v noci.
Laboratórium objavili na ulici Meidoornstraat v štvrti Segbroek v piatok popoludní po hlásení o zvláštnom zápachu. Denník De Volkskrant s odvolaním sa na hovorcu hasičov informoval, že sa tam vyrábala extáza a iné formy syntetickej drogy MDMA. Pred budovou tiež boli uskladnené sudy obsahujúce stovky litrov nebezpečných chemikálií.
Policajti pri vstupe do objektu narazili na jedného muža, ktorý sa pokúsil ujsť, ale pošmykol sa a spadol. Zadržali ho a previezli do nemocnice na lekárske vyšetrenie. Neskôr bol zadržaný ďalší podozrivý. Podľa AFP polícia zatkla už aspoň štyroch mužov vo veku 34 až 71 rokov.
Nález laboratória si vyžiadal evakuáciu približne 150 obyvateľov z okolia, ako podľa AFP informovali viaceré holandské médiá. Evakuáciu využili špecializované tímy na bezpečné odstránenie výrobkov a rozobratie laboratória.
„Nie je bežné vidieť takéto zariadenie v obytnej štvrti,“ poznamenala hovorkyňa polície pre AFP.
Mesto Haag upozornilo, že počas operácie mohlo dôjsť k uniku nebezpečných látok. Očakáva, že obyvatelia sa budú môcť vrátiť do svojich domovov v sobotu neskoro v noci.