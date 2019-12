Kvôli nálezu nevybuchnutej bomby evakuovali časť obyvateľov Brindisi

Rím 15. decembra (TASR) - Úrady v juhotalianskom meste Brindisi pre likvidáciu bomby z čias druhej svetovej vojny nariadili evakuáciu asi 54.000 obyvateľov mesta. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Podľa denníka Corriere della Sera šlo o najrozsiahlejšiu mierovú evakuačnú operáciu v moderných dejinách krajiny, keďže svoje domovy musela opustiť viac ako polovica obyvateľov mesta.



Privolaní pyrotechnici leteckú bombu obsahujúcu 40 kilogramov trhaviny v nedeľu predpoludním zneškodnili.



Ako spresnila AFP, šlo o britskú bombu s dĺžkou jeden meter a s celkovou hmotnosťou 200 kilogramov, ktorú našli 2. novembra počas renovačných prácach v jednom z miestnych kín.



Manipuláciu pyrotechnikov s bombou komplikovala skutočnosť, že počas stavebných prác bolo výbušné zariadenie poškodené. Rozbušku preto od tela bomby oddeľoval diaľkovo riadený robot, aký sa používa vo vojnových zónach.



Nevybuchnutú bombu, ktorú na Brindisi zhodilo britské letectvo zrejme v roku 1941, by teraz mali previezť do neďalekého kameňolomu, kde ju zrejme v pondelok odpália.



Príkaz na evakuáciu bol vydaný v sobotu večer a týkal sa všetkých obyvateľov z tzv. červenej zóny, ktorou bol okruh s polomerom 1617 metrov od miesta nálezu. Na evakuáciu dohliadalo od rána viac ako tisíc príslušníkov bezpečnostných zložiek. Do bezpečia previezli aj 217 väzňov.



Úrady nariadili aj prerušenie dodávky plynu do domácností nachádzajúcich sa do 500 metrov od miesta nálezu. Pozastavená bola aj letecká a železničná doprava.



Nálezy nevybuchnutých bômb z čias druhej svetovej vojny sú dodnes pomerne bežné, a to najmä v Nemecku. Začiatkom decembra však kvôli britskej leteckej bombe evakuovali 10.000 ľudí aj v centre talianskeho Turína.