< sekcia Zahraničie
Nález podozrivého predmetu obmedzil prevádzku Letiska Lipsko/Halle
Polícia vyšetruje, či neznámy lietajúci objekt a podozrivý predmet spolu súvisia.
Autor TASR
Berlín 5. augusta (TASR) - Letisko Lipsko/Halle (LEJ) vo východnom Nemecku v noci na stredu pozastavilo prevádzku po tom, ako v jeho blízkosti spozorovali neidentifikovaný lietajúci objekt a neďaleko vzletovej a pristávacej dráhy našli podozrivý predmet. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters s odvolaním sa na tamojšiu políciu, píše TASR.
Niekoľko lietadiel, vrátane osobného lietadla, bolo odklonených v rámci „bezpečnostného incidentu“, uviedla polícia.
Severná časť letiska obnovila prevádzku v stredu skoro ráno. Južná pristávacia a vzletová dráha, ktorá podľa Reuters slúži ako hlavný uzol pre logistickú spoločnosť DHL, zostala zatvorená. Na mieste bol nasadený robot na likvidáciu výbušnín.
Polícia vyšetruje, či neznámy lietajúci objekt a podozrivý predmet spolu súvisia. Podľa policajného hovorcu nehrozilo žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.
Nemecké letiská sú v stave zvýšenej pohotovosti po sérii neoprávnených preletov dronov nad vojenskými zariadeniami, energetickými terminálmi, prístavmi či logistickými spoločnosťami, pripomína Reuters. Spolková polícia varovala, že takéto prelety mohli zorganizovať ruskí agenti, Moskva akúkoľvek účasť na týchto incidentoch poprela.
Niekoľko lietadiel, vrátane osobného lietadla, bolo odklonených v rámci „bezpečnostného incidentu“, uviedla polícia.
Severná časť letiska obnovila prevádzku v stredu skoro ráno. Južná pristávacia a vzletová dráha, ktorá podľa Reuters slúži ako hlavný uzol pre logistickú spoločnosť DHL, zostala zatvorená. Na mieste bol nasadený robot na likvidáciu výbušnín.
Polícia vyšetruje, či neznámy lietajúci objekt a podozrivý predmet spolu súvisia. Podľa policajného hovorcu nehrozilo žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.
Nemecké letiská sú v stave zvýšenej pohotovosti po sérii neoprávnených preletov dronov nad vojenskými zariadeniami, energetickými terminálmi, prístavmi či logistickými spoločnosťami, pripomína Reuters. Spolková polícia varovala, že takéto prelety mohli zorganizovať ruskí agenti, Moskva akúkoľvek účasť na týchto incidentoch poprela.