Námestie svätého Marka v Benátkach je opäť otvorené

Benátky 16. novembra (TASR) - Benátske Námestie svätého Marka v sobotu opäť otvorili. Turisti i miestni obyvatelia sa tam tak mohli vrátiť po tom, ako bolo námestie v piatok uzavreté pre rozsiahle záplavy, ktoré Benátky postihli v utorok. Informovala o tom agentúra AP.



V sobotu ráno však voda na tomto ikonickom námestí znova stúpala a napoludnie dosiahla 1,10 metra nad úrovňou mora, pričom na námestí siahala do výšky 20 centimetrov.



Na nedeľu bol vydaný najvyšší stupeň varovania, keďže voda má dosiahnuť až 1,60 metra nad úrovňou mora. Zlé počasie má podľa predpovedí v tomto meste zaradenom na zoznam svetového dedičstva UNESCO pretrvávať aj počas budúceho týždňa.



Školy, ktoré bývajú v Taliansku otvorené aj v sobotu, zostali naďalej zatvorené.



Starosta Benátok Luigi Brugnaro odhadol, že škody spôsobené povodňami dosiahnu najmenej jednu miliardu eur.



Vo štvrtok vláda vyhlásila núdzový stav a na odstránenie najvážnejších škôd schválila sumu 20 miliónov eur. Benátky spúšťajú aj podporné programy na pomoc s odstraňovaním škôd. Rodiny budú môcť dostať príspevok do výšky 5000 eur, zatiaľ čo podniky budú môcť využiť príspevok až do výšky 20.000 eur.



V utorok postihli Benátky najhoršie záplavy za posledných 50 rokov. Výška vody v meste dosiahla pred polnocou 1,87 metra, k čomu prispel spomínaný silný vietor scirocco. Zatiaľ však nebol prekonaný rekord z roku 1966, keď výška vody dosiahla 1,94 metra.