Námestník amerického MZV ide do Moskvy a Vilniusu rokovať o Bielorusku

Washington 22. augusta (TASR) - Námestník amerického ministra zahraničných vecí Stephen Biegun navštívi v blízkej budúcnosti Rusko a Litvu, kde bude s tamojšími predstaviteľmi rokovať o situácii v Bielorusku. Informovala o tom v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na zdroje citované v piatok agentúrou Reuters.



Jeden z týchto zdrojov - niekdajší vysokopostavený americký činiteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity - uviedol, že Biegun odcestuje do Moskvy a Vilniusu už v najbližších dňoch.



Podľa ďalšieho z uvedených zdrojov je účelom Biegunovej návštevy "zabrániť ďalším násilnostiam v Bielorusku alebo intervencii Ruska".



"Tipoval by som, že vláda (Spojených štátov) sa (touto cestou) buď bude snažiť odradiť Moskvu, aby podnikala intervenciu na vlastnú päsť, alebo, naopak, dohovoriť Kremľu, aby využil svoj vplyv na Lukašenka a nepovzbudzoval ho k ďalším násilným krokom," povedal anonymný zdroj.



Na žiadosť agentúry TASS o potvrdenie informácií o Biegunovej nastávajúcej návšteve však americké ministerstvo zahraničných vecí nereagovalo.



V Bielorusku sa 9. augusta konali v poradí šieste prezidentské voľby od vyhlásenia nezávislosti tejto krajiny v roku 1991. Podľa konečných výsledkov v nich so ziskom 80,10 percenta hlasov vyhral súčasný prezident Alexandr Lukašenko. Jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská skončila s 10,12 percentami.



Už hneď po zverejnení predbežných výsledkov sa začali v Minsku i ďalších bieloruských mestách hromadné protesty, proti ktorým zasahovala polícia.



Výsledkom bolo okolo 6000 zadržaných a desiatky zranených, a to tak z radov polície, ako aj demonštrantov. Pouličné protesty trvali vyše týždňa.



Cichanovská 11. augusta Bielorusko opustila a momentálne sa zdržuje v Litve.