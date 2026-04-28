Námestník iránskeho ministra rokoval s ministrami Ruska a Bieloruska
Autor TASR
Moskva/Minsk 28. apríla (TASR) - Námestník iránskeho ministra obrany Rezá Talájí-Ník sa stretol so šéfom ruského rezortu obrany Andrejom Belousovom a bieloruským ministrom obrany Viktarom Chreninom, napísali štátne agentúry TASS a BelTA. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry Reuters.
Stretnutie s Belousovom sa podľa agentúry TASS uskutočnilo v pondelok v Kirgizsku a šéf ruského rezortu obrany na ňom zopakoval dlhodobé stanovisko Moskvy, podľa ktorého by vojna s Iránom mala byť vyriešená výlučne diplomatickými prostriedkami. Vyjadril tiež presvedčenie, že Rusko a Irán sa budú aj naďalej navzájom podporovať.
Talájí-Ník tiež navštívil Bielorusko, kde o situácii na Blízkom východe rokoval s Chreninom. Toho ministerstvo, citované štátnou agentúrou BelTA, uviedlo, že predstavitelia sa zhodli, že jediným spôsobom, ako vyriešiť konflikt, je „návrat do sféry politicko-diplomatického urovnania a zintenzívnenie procesu rokovaní“.
Rezort vo vyhlásení tiež uviedol, že stretnutie „potvrdilo vzájomný záujem Minsku a Teheránu o ďalšie prehĺbenie ich spoločnej interakcie“.
Medzičasom v Moskve ruský prezident Vladimir Putin prijal iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího. Šéf Kremľa ocenil iránsky ľud za jeho boj o nezávislosť v kontexte tlaku USA a Izraela, a uviedol, že Moskva urobí všetko, čo bude v jej silách, aby Teheránu pomohla.
