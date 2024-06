Námestník ministra zahraničných vecí USA navštívi Vietnam

Washington/Hanoj 20. júna (TASR) - Námestník amerického ministra zahraničných vecí pre záležitosti východnej Ázie a Tichomoria Daniel Kritenbrink v dňoch 21. - 22. júna navštívi Vietnam, kde potvrdí odhodlanie USA podporovať slobodný a otvorený indo-pacifický región. Vo štvrtok o tom informoval rezort americkej diplomacie, uvádza TASR podľa agentúry Reuters.



Kritenbrink chce podľa vyhlásenia amerického rezortu diplomacie potvrdiť podporu USA pre "silný, nezávislý, odolný a prosperujúci Vietnam" a rokovať o spoločných cieľoch júlového ministerského stretnutia Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).



Tento predstaviteľ USA odcestuje do Vietnamu len niekoľko dní po tom, ako túto krajinu juhovýchodnej Ázie navštívil ruský prezident Vladimir Putin. Pricestoval na pozvanie generálneho tajomníka komunistickej strany Nguyena Phu Tronga.



Šéf Kremľa sa vo štvrtok v Hanoji stretol s vietnamským prezidentom To Lamom. Obaja vyjadrili záujem posilniť vzájomné vzťahy medzi ich krajinami a podpísali ďalšie dohody o spolupráci vo viacerých oblastiach.



Putinova návšteva Vietnamu vyvolala kritiku zo strany Spojených štátov, ktoré minulý rok povýšili diplomatické vzťahy s Hanojom na úroveň komplexného strategického partnerstva a sú hlavným vietnamským exportným trhom.



Americké veľvyslanectvo vo svojom vyhlásení zo začiatku týždňa uviedlo, že žiadna krajina by nemala poskytovať Putinovi platformu na podporu ruskej vojny na Ukrajine.